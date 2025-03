Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy na prezydenta, będzie we wtorek gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

/ RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez pracownię CBOS kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat może liczyć na 2 proc. poparcia. Porozmawiamy m.in. o jej słabych wynikach sondażowych.

Wicemarszałkinię Senatu zapytamy również o jej słowa na temat Sławomira Mentzena, którego nazwała "talibem w garniturze".

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>