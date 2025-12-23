Prezydent Nawrocki ma argumenty kogoś, kto nie ma doświadczenia politycznego i ma wielkie ego - powiedział Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Lewicy, w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityk ocenił również, że Karol Nawrocki "wetuje na złość". Mówiąc o praworządności w Polsce i działaniach ministra Żurka, Czarzasty przyznał, że "nie spodziewał się, że będzie tak dużo węzłów gordyjskich do przecięcia". Działania ministra sprawiedliwości ocenił jako "kawał dobrej roboty".
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że Karol Nawrocki "wetuje na złość". Polityk wskazał w tym kontekście m.in. tzw. ustawę łańcuchową, czy ustawę, która miała utworzyć Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.
(Prezydent - przyp. red.) jak to wetuje, zapomina o rozsądku. To jest robione ewidentnie na złość, po to, żeby, żeby pokazać, że wetuje - mówił polityk.
Pan prezydent zawetował w tej chwili około 20 ustaw. Psuć potrafi (...), a co potrafi zbudować? - powiedział Czarzasty.
Lider Lewicy odniósł się również do chęci Karola Nawrockiego, aby rząd konsultował z gabinetem prezydenta projekty ustaw przed procedowaniem ich w Sejmie, by uniknąć weta.
To są takie argumenty kogoś, kto nie ma doświadczenia politycznego i ma wielkie ego (...). Ja wszędzie pójdę, jak będzie trzeba. Na nikogo się nie obrażam. Tylko potrzebny jest nawet mały gest chęci dialogu - oznajmił Czarzasty.