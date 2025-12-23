Prezydent Nawrocki ma argumenty kogoś, kto nie ma doświadczenia politycznego i ma wielkie ego - powiedział Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Lewicy, w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityk ocenił również, że Karol Nawrocki "wetuje na złość". Mówiąc o praworządności w Polsce i działaniach ministra Żurka, Czarzasty przyznał, że "nie spodziewał się, że będzie tak dużo węzłów gordyjskich do przecięcia". Działania ministra sprawiedliwości ocenił jako "kawał dobrej roboty".

Prezydenckie weta. "Psuć potrafi"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że Karol Nawrocki "wetuje na złość". Polityk wskazał w tym kontekście m.in. tzw. ustawę łańcuchową, czy ustawę, która miała utworzyć Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.

(Prezydent - przyp. red.) jak to wetuje, zapomina o rozsądku. To jest robione ewidentnie na złość, po to, żeby, żeby pokazać, że wetuje - mówił polityk.

Pan prezydent zawetował w tej chwili około 20 ustaw. Psuć potrafi (...), a co potrafi zbudować? - powiedział Czarzasty.

Lider Lewicy odniósł się również do chęci Karola Nawrockiego, aby rząd konsultował z gabinetem prezydenta projekty ustaw przed procedowaniem ich w Sejmie, by uniknąć weta.

To są takie argumenty kogoś, kto nie ma doświadczenia politycznego i ma wielkie ego (...). Ja wszędzie pójdę, jak będzie trzeba. Na nikogo się nie obrażam. Tylko potrzebny jest nawet mały gest chęci dialogu - oznajmił Czarzasty.

"Pan Ziobro od sprawiedliwości nie ucieknie"

Posiedzenie ws. potencjalnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry zostało odroczone do 15 stycznia - zdecydował we wtorek sąd, stwierdzając braki w materiale dowodowym. To efekt błędu prokuratury, która omyłkowo nie dołączyła do wniosku o areszt materiałów niejawnych. Marszałek Sejmu ocenił, że "w kontekście całości naprawy systemu prawnego nie ma to znaczenia".

Tak naprawdę problem tkwi w KRS, w Trybunale Konstytucyjnym, w trwałości decyzji sądowych (...). Z całością jest problem - trzeba dokonać całościowych zmian - ocenił Czarzasty.

Polityk przyznał, że brakujące dokumenty zostaną dołączone w najbliższych dniach, a Zbigniew Ziobro "wcześniej czy później zostanie ukarany".

Pan Ziobro od sprawiedliwości nie ucieknie bez względu na to, czy pojedzie na Węgry, do Budapesztu, czy pojedzie do Chile. Wcześniej czy później za te wszystkie przewały zostanie ukarany - powiedział lider Lewicy.

Różnica między władzą, która jest w tej chwili, a tą, która była, jest taka, że za poprzedniej władzy, gdyby Ziobro był ze strony demokratycznej, to by do żadnego Budapesztu nie wyjechał - już by siedział w ciupie przed decyzją sądu - dodał Czarzasty.

Ekshumacje na Wołyniu

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że nie ma powodu, aby nie wierzyć w obietnice Wołodymyra Zełenskiego ws. ekshumacji wołyńskich.

To nie jest kwestia Zełenskiego ani władz polskich w tej sprawie. Wtedy będzie rozsądek między dwoma narodami, między Ukraińcami i Polakami, kiedy społeczeństwa w to uwierzą, że jest taka potrzeba, zrozumieją, co się stało - powiedział marszałek Sejmu i wyliczał, że konieczne jest zrozumienie potrzeby ekshumacji, a także winy i kary, bądź jej braku. Polityk podkreślił, że trzeba to "zrozumieć sercem". To się stanie - powiedział Czarzasty.

Nie stanie się to jutro. Nie jest łatwo przekonać społeczeństwo do czegokolwiek albo wytłumaczyć wszystkie te procesy, które były ewidentnie tragiczne dla narodu polskiego. Te ekshumacje są krokiem w bardzo dobrą stronę. Ale tak naprawdę będzie między władzami fajnie, jak narody po prostu zrozumieją również swoją historię do końca (...). A na to pewnie jeszcze będzie trzeba kilka lat poczekać - mówił marszałek Sejmu.

Polityk ocenił również, że "świat radykalnieje" i "budzą się nastroje antyukraińskie w Polsce". Do grona "radykałów" zaliczył m.in. Grzegorza Brauna.

Ludzie, którzy na skomplikowane pytania mają bardzo proste odpowiedzi, wierzą w świat czarno-biały. A świat nie jest czarno-biały, jest zniuansowany, jest skomplikowany - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

