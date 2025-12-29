Premier Tajwanu Cho Jung-tai zaapelował do Chin o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich ćwiczeń wojskowych. Podkreślił, że Chiny powinny zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim samolotom i statkom, ostrzegając, że w przeciwnym razie mogą stać się "międzynarodowym pariasem". Premier zwrócił również uwagę, że działania Pekinu mają na celu podzielenie tajwańskiego społeczeństwa i wezwał obywateli do zachowania czujności.

Surowe ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem manewrów władze w Pekinie poinformowały, że mają one być "surowym ostrzeżeniem przed siłami separatystycznymi" (tak Chiny określają władze Tajwanu - przyp. RMF FM) oraz przed próbą "ingerencji zewnętrznej".

W opiniach komentatorów ćwiczenia są reakcją Pekinu na ogłoszoną na początku grudnia nową strategię bezpieczeństwa USA, która zakłada m.in. sprzedaż Tajwanowi uzbrojenia o wartości ponad 11 mld dolarów, a także na listopadową deklarację premier Japonii Sanae Takaichi, że władze w Tokio potraktują ewentualny atak Chin na Tajwan jako "zagrożenie egzystencjalne", uzasadniające reakcję japońskiej armii.

Od zwycięstwa komunistów w kontynentalnych Chinach w 1949 r. Pekin traktuje Tajwan, gdzie schroniły się siły antykomunistyczne, jako zbuntowaną prowincję, która powinna zostać przyłączona do Chińskiej Republiki Ludowej.