"Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny" - powiedział w piątek w Sejmie premier Donald Tusk, wygłaszając przemówienie dotyczące sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski. "My mówimy dzisiaj o potrzebie posiadania w Polsce armii półmilionowej, razem z rezerwistami" - dodał. "Ważne jest, abyśmy bardziej dociskali naszych partnerów, jeśli chodzi o obronność" - stwierdził, mając na myśli kraje UE. Poinformował też m.in. o tym, że wprowadzane będą ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy zaangażują się w produkcję obronną.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News

W piątek w Sejmie premier Donald Tusk wygłosił przemówienie dotyczące sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski.

To pokłosie m.in. czwartkowego szczytu w Brukseli , który dotyczył m.in. zmiany podejścia Stanów Zjednoczonych do rosyjskiej napaści na Ukrainę, a co za tym idzie - konieczności gotowości Europy do uniezależniania się od USA jako gwaranta bezpieczeństwa kontynentu.

Premier o obronności po szczycie w Brukseli

Polska nie zmienia swojej opinii na temat fundamentalnej potrzeby utrzymania jak najściślejszych więzi ze Stanami Zjednoczonymi i NATO - powiedział Donald Tusk.

Zaznaczył, że "nie jest naszym zadaniem recenzowanie posunięć USA, tylko wyciąganie z nich wniosków". Powiedział, że należy jednocześnie "widzieć to, co się dzieje w tej chwili". Dodał, że korekta polityki USA "dotyczy przede wszystkim zmiany nastawienia do dwóch walczących stron w Ukrainie - do Ukrainy i do Rosji".