Szkolenia wojskowe powinny być dobrowolne - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kropiwnicki. Wiceminister aktywów państwowych zapewnił, że obecnie nikt nie rozważa tematu obowiązkowej służby wojskowej. Gość Tomasza Terlikowskiego skomentował również wczorajszą ostrą wymianę wpisów na platformie X między Elonem Muskiem, Marco Rubio i Radosławem Sikorskim. "Przykład współczesnej dyplomacji" - stwierdził Kropiwnicki.

Wideo youtube

W piątek podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział powszechne szkolenia wojskowe dla wszystkich mężczyzn. Mają być one dobrowolne. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz doprecyzowywał potem, że chodzi o "bardzo wymierną zachętę" do przeszkolenia i kobiet, i mężczyzn "za odpowiednią rekompensatą".

W Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski dopytywał wiceministra aktywów państwowych, czy zamierza wziąć udział w takich szkoleniach. Myślę, że tak, jak będą - stwierdził Robert Kropiwnicki. Dodał, że takie szkolenia regularnie odbywają się też w ramach ministerstwa.

Kropiwnicki przyznał, że nie umie obsługiwać broni. Zapewnił jednak, że jak będzie taka potrzeba, to się tego nauczy.

Podkreślał też, że szkolenia będą dobrowolne. Dodał, że w przypadku obowiązkowej służby wojskowej "nie ma dzisiaj takiego tematu na stole".

"Przykład współczesnej dyplomacji"

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o wczorajszą ostrą wymianę zdań na platformie X między Elonem Muskiem, sekretarzem obrony USA Marco Rubio i szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim ws. Starlinków dla Ukrainy.

Miliarder pisał o możliwości wyłączenia tego systemu, polski minister spraw zagranicznych przypominał, że to Polska opłaca Ukrainie dostęp do Starlinków. Ostatecznie Musk nazwał Sikorskiego "małym człowiekiem", a Rubio pisał wprost, że polski minister "powinien dziękować", bo "bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz u granic z Polską".

Sama wymiana zdań jest przykładem współczesnej dyplomacji - skomentował tę wymianę zdań Kropiwnicki. Trzeba Amerykanom przypominać, że my też mamy swój udział finansowy w tym konflikcie. Jak my nie będziemy o tym przypominać, to nikt nie przypomni - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

Robert Kropiwnicki / Waldemar Deska / PAP

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.