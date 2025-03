Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną. Informację o tej decyzji przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka w czasie wypowiedzi dla mediów / Radek Pietruszka / PAP

Główne motywy, które stały za decyzją pana prezydenta, to przede wszystkim kwestie związane z nienaruszalnością powołań sędziowskich. Ustawa w takim kształcie, w jakim została przedstawiona panu prezydentowi do podpisu, przesuwała kompetencje do stwierdzenia ważności wyborów w wyborach uzupełniających do Senatu i wyborach prezydenckich z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na 15 sędziów Sądu Najwyższego, którzy cieszą się najdłuższym stażem orzeczniczym w SN - tłumaczyła dziennikarzom Małgorzata Paprocka - szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej została powołana w 2017 r. Od tego czasu stwierdzała ważność wyborów prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych, samorządowych. Nigdy nie były te orzeczenia kwestionowane - zwróciła uwagę.

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika zasada - do tej pory nienaruszana - tzw. ciszy legislacyjnej w obrębie prawa wyborczego, zakazu wprowadzania ważnych zmian na 6 miesięcy przed wyborami. Wybory prezydenckie odbędą się za 2 miesiące. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w najbliższą niedzielę - zauważyła Paprocka.

"Moim zdaniem nie ma uzasadnionych podstaw, aby uznać, że zaistniały jakieś "nadzwyczajne okoliczności o charakterze obiektywnym", które przyznają ustawodawcy prawo do dokonywania zmian w prawie wyborczym w okresie ciszy legislacyjnej" - napisał w uzasadnieniu weta prezydent Andrzej Duda.

"Mamy do czynienia wyłącznie z subiektywnym poglądem o charakterze politycznym kwestionującym status sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Poselskich Sądu Najwyższego, a którzy otrzymali nominacje sędziowskie po wejściu w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw" - zauważył.

Założenia ustawy incydentalnej

Głównym założeniem tzw. ustawy incydentalnej, którą Sejm uchwalił 24 stycznia, "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw, związanych z wyborami prezydenta RP oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu RP, zarządzonymi w 2025 r." jest to, że o ważności wyboru prezydenta w 2025 r. ma orzekać 15 sędziów najstarszych służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Dodatkowo, protesty wyborcze oraz sprawy, w których złożono środki odwoławcze od uchwał PKW ma rozpatrywać trzyosobowy skład sędziowski, losowany spośród tych 15 sędziów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej sędziów posiada taki sam okres służby na stanowisku sędziego SN, pierwszeństwo do zasiadania w składzie ma mieć sędzia o dłuższym stażu całej jego służby sędziowskiej.

Obecnie - zgodnie z ustawą o SN - kwestię ważności wyboru prezydenta rozstrzyga Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jej status jednak - ze względu na zasiadających w niej tzw. neosędziów, czyli sędziów wyłonionych w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 r. - jest kwestionowany m.in. przez obecne władze, które powołują się w tej sprawie na orzecznictwo TSUE i ETPC.