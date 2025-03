"Obowiązkowa służba wojskowa to rozwiązanie z innej epoki. Prawie nigdzie w świecie zachodnim nie jest to stosowane. Zmieniły się armie, zmienił się typ żołnierza. Potrzebny jest ten zmotywowany. Mówiąc wprost: z niewolnika nie ma pracownika. Nie żołnierz służby zasadniczej, ale ochotnik motywowany patriotyzmem lub pieniędzmi - to jest przyszłość nowoczesnej armii" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bronisław Komorowski. "Słuszne jest to, aby jak najwięcej osób w Polsce było przygotowanych do ewentualnej mobilizacji na wypadek wojny (...), ale w systemie mobilizacyjnym, a nie w ramach wojsk operacyjnych" - dodał były prezydent.