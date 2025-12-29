Niepokojące doniesienia z Nigerii. Anthony Joshua został ranny w wypadku samochodowym w miejscowości Makun. Zginęły dwie inne osoby.

/ RMF FM

Według lokalnych mediów, 36-letni bokser jechał lexusem, gdy uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę w miejscowości Makun.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać Anthony'ego bez koszulki, siedzącego w rozbitym pojeździe wśród potłuczonych szyb.

Sportowiec wyglądał na oszołomionego, ale był przytomny. Chwilę później został nagrany, jak siedzi na przednim siedzeniu pojazdu ratunkowego i rozmawia z funkcjonariuszami służb - podaje "The Daily Mail".