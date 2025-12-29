Athos Salome, brazylijski parapsycholog i mistyk okrzyknięty przez media „Żyjącym Nostradamusem”, właśnie ujawnił 10 wstrząsających przepowiedni na rok 2026. Ich treść elektryzuje świat – przewiduje geopolityczne konflikty, kryzysy ekonomiczne, katastrofy naturalne i przełomy technologiczne.

Przepowiednie „Żyjącego Nostradamusa”: Co czeka Polskę i świat w 2026 roku? / Shutterstock

Athos Salome, brazylijski parapsycholog, przewiduje 2026 rok pełen globalnych napięć i przełomów.

Konflikty w Arktyce i Sahelu, rywalizacja BRICS+ z dolarem oraz groźba wojny na Bliskim Wschodzie to tylko niektóre z ostrzeżeń.

Rosja planuje masową mobilizację, a USA wzmacnia obecność przy Morzu Czerwonym - geopolityka na ostrzu noża.

Polska zagrożona kryzysem gospodarczym, Japonia może zmagać się z niedoborem chipów, a świat czeka burza słoneczna i pandemia ptasiej grypy.

Kim jest "Żyjący Nostradamus"?

Athos Salome, 38-letni parapsycholog z Brazylii, zyskał światowy rozgłos po tym, jak - jak twierdzi - trafnie przewidział śmierć królowej Elżbiety II i pandemię Covid-19. Swoje prognozy publikuje regularnie, a każda kolejna budzi coraz większe emocje w mediach. Jego najnowsza lista przepowiedni na 2026 rok to prawdziwy katalog globalnych zagrożeń i przełomowych wydarzeń, które - jeśli się sprawdzą - mogą zmienić bieg historii.

Przepowiednie Athosa Salomego na rok 2026

Oto najnowsza lista 10 przepowiedni na rok 2026, która rozgrzewa wyobraźnię milionów ludzi na całym świecie:

1. Arktyczny konflikt: Rosja kontra NATO - nowy front zimnej wojny?

Salome ostrzega przed bezprecedensowym napięciem na dalekiej północy. Jego zdaniem, topniejące lodowce Arktyki odsłonią nowe szlaki żeglugowe i gigantyczne złoża surowców, co skłoni Rosję do rozmieszczenia zaawansowanych systemów rakietowych w tym regionie. W rezultacie 2026 rok może przynieść bezpośrednie starcia z NATO o kontrolę nad strategicznymi terytoriami i zasobami.

2. Sahel na krawędzi: Wojny zastępcze i walka o wpływy

Północny Niger i szerzej - region Sahelu - mają stać się areną gwałtownego wzrostu aktywności ekstremistycznej. Zgodnie z prognozą Salomego, opuszczenie regionu przez zachodnie wojska stworzy próżnię, w którą wkroczą światowe mocarstwa, prowadząc pośrednie wojny o wpływy i surowce.

3. BRICS+ kontra dolar: Czy czeka nas finansowa rewolucja?

Według Salomego blok BRICS+ szykuje się do przełomowego ruchu finansowego. Arabia Saudyjska ma zainicjować zmiany, które pozwolą na prowadzenie globalnego handlu z pominięciem dolara amerykańskiego. To może oznaczać początek końca dominacji "zielonego banknotu" i gwałtowne przetasowania w światowym systemie finansowym.

4. Iran i Izrael: Groźba nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie

Salome przewiduje, że napięcia między Iranem a Izraelem osiągną punkt kulminacyjny w drugim kwartale 2026 roku. Rosnące ambicje nuklearne Iranu i możliwe ruchy militarne Izraela mogą wywołać destabilizację regionu na niespotykaną dotąd skalę.

5. Rosyjska mobilizacja: 800 tysięcy rezerwistów i nowa strategia Kremla

Niezwykle niepokojąca jest wizja masowej mobilizacji rezerwistów w Rosji. Salome przewiduje, że już do marca 2026 roku Kreml może powołać nawet 800 tysięcy żołnierzy rezerwy, koncentrując się na cyberbezpieczeństwie i zaawansowanych systemach obrony powietrznej.

6. USA na Morzu Czerwonym: Nowe pole geopolitycznej gry

Stany Zjednoczone mają znacznie wzmocnić swoją obecność wojskową w okolicach cieśniny Bab el-Mandeb. To strategiczne miejsce, przez które przechodzi znaczna część światowego handlu, staje się areną rywalizacji z milicjami wspieranymi przez Iran. Czy świat stanie się świadkiem nowego "gorącego punktu" na mapie konfliktów?

7. Polska na krawędzi kryzysu gospodarczego

Wśród krajów szczególnie narażonych na wstrząsy gospodarcze Salome wymienia Polskę. Wysokie deficyty, potencjalne strajki i negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym mogą doprowadzić do poważnego kryzysu finansowego już w 2026 roku.

8. Japonia i niedobór chipów: Kryzys technologiczny na horyzoncie

Japonia, jedna z potęg technologicznych, może zostać dotknięta poważnym niedoborem półprzewodników. To z kolei wywoła spadek produkcji przemysłowej i kłopoty w kluczowych gałęziach gospodarki, zwłaszcza w drugim kwartale roku.

9. Burza słoneczna i H5N1: Podwójne zagrożenie dla świata

Salome przewiduje, że w połowie marca 2026 roku potężna burza słoneczna może zakłócić działanie sieci energetycznych i systemów elektronicznych na całym świecie. Dodatkowo ostrzega przed wzrostem zachorowań na ptasią grypę H5N1 oraz koniecznością szybkiego wdrożenia nowej szczepionki mRNA.

10. Cyfrowe waluty, kosmiczne anomalie i technologiczne rewolucje

Ostatnia grupa przepowiedni dotyczy rewolucji technologicznych i tajemnic kosmosu. Europejski Bank Centralny ma rozpocząć testy cyfrowego euro z automatycznymi limitami transakcji, a USA wypuścić oprogramowanie kwantowe zdolne do śledzenia okrętów podwodnych w czasie rzeczywistym. Na horyzoncie pojawia się również konflikt między Indiami a Starlinkiem o dostęp do internetu satelitarnego oraz zagadkowy obiekt w pobliżu orbity Jowisza, który - według Salomego - miał zostać "wymazany" z rejestrów ESA.

Czy świat stanie na krawędzi? Prognozy Salomego w kontekście globalnych trendów

10 przepowiedni brazylijskiego mistyka rysuje obraz roku 2026 jako czasu pełnego wyzwań, podziałów i przełomów. Od napięć geopolitycznych, przez kryzysy gospodarcze, po rewolucje technologiczne i zagrożenia naturalne - świat może wkroczyć w erę nieprzewidywalnych zmian.

Chociaż wiele z prognoz Athosa Salomego może wydawać się niepokojąco realnych, warto pamiętać, że historia pełna jest wizjonerów, których przepowiednie nie zawsze się sprawdzały. Jedno jest pewne - nadchodzący rok 2026 zapowiada się jako czas, w którym warto być czujnym i przygotowanym na niespodziewane scenariusze.