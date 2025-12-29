Jak poinformował, w wyniku kontroli stwierdzono, że "z ówczesnym prezesem SFP została zawarta umowa cywilnoprawna niezgodnie z ustawą, czym wyrządzono SFP szkodę o wartości ponad 3,7 mln zł". "Z dyrektor biura z kolei zawarto umowę o pracę z wynagrodzeniem, które znacząco przewyższało uposażenie na porównywalnych stanowiskach czym wyrządzono szkodę o wartości ponad 4,5 mln zł" - dodał.

Podkreślił, że "Organizacje Zbiorowego Zarządzania zobowiązane są do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób odpowiedzialny i transparentny, a pozyskiwane środki muszą przekazywać twórcom". "Sukcesywnie w MKiDN przeprowadzimy kontrolę wszystkich OZZ-ów" - zaznaczył Wróbel.

Kontrola w SFP

O wynikach kontroli w SFP resort kultury poinformował w marcu. "Analizowano realizację i rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zbadano wybrane wydatki Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich poniesione w latach 2020-2024 oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrola wykazała nieprawidłowości we wszystkich kontrolowanych obszarach, m.in. nieregulaminowe wydatkowanie środków z funduszy o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym, nieprawidłowości dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu SFP oraz celowości wydatków Biura w zakresie ponoszonych kosztów działalności" - przekazano w raporcie pokontrolnym.

W raporcie podano m.in., że Stowarzyszenie w latach 2020-2024 wydało na alkohol prawie 1 mln 245 tys. zł. "W SFP koszty były ponoszone w ramach organizacji wydarzeń kulturalnych w kwocie 1 mln 240 tys. 476,22 zł i były pokryte z funduszu socjalno-kulturalno-edukacyjnego" - podkreślono.

Jacek Bromski nie komentuje doniesienia

Były prezes SFP Jacek Bromski w rozmowie z PAP odmówił odniesienia się do zawiadomienia.

W marcu, komentując raport, stwierdził, że stanowi on próbę "nieuzasadnionego podważenia wiarygodności Stowarzyszenia Filmowców Polskich w oczach użytkowników - płatników praw autorskich". Dodał, że resort nie nałożył na Stowarzyszenie "żadnych kar, ani sankcji", a jedynie wydał zalecenia pokontrolne. "Opublikowanie raportu na stronie głównej MKiDN, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii Ministerstwa, a także rozesłanie go do prasy, najlepiej wskazuje na publicystyczny cel kontrolujących" - ocenił. Jednocześnie poinformował, że rozważa "podjęcie kroków prawnych wobec MKiDN z powodu ujawnienia prasie objętego tajemnicą prawnie chronioną projektu raportu pokontrolnego".

Reżyser, scenarzysta i producent Jacek Bromski kierował SFP od 1996 r. W lutym 2024 r. zrezygnował z funkcji. Następnie ponownie wystartował w wyborach na prezesa Stowarzyszenia. W czerwcu ub.r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SFP zadecydowało, że nowym szefem organizacji będzie Grzegorz Łoszewski. Scenarzysta ma pełnić tę funkcję przez dwa lata, do momentu kolejnych wyborów, kończąc kadencję po Bromskim.