Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję środowiskową dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9. Nowa trasa będzie miała ponad 12 kilometrów długości i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, wydanie decyzji środowiskowej umożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do budowy obwodnicy Kolbuszowej.
Teraz inwestorzy przystąpią do opracowania elementów koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym.
W ramach przygotowań powstał raport oceniający wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Decyzja ta zatwierdza przebieg planowanej drogi, a także rozwiązania ograniczające jej negatywny wpływ na środowisko. Określa m.in. lokalizację i parametry zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, jak również zakres nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego - podkreśliła Joanna Rarus.
Prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2021 roku. W pierwszym etapie rozważano dziewięć wariantów przebiegu trasy, z których do dalszych analiz wybrano pięć.
Przeprowadziliśmy spotkania informacyjne ze społeczeństwem w każdej z gmin na terenie przyszłej obwodnicy. Zebrane wnioski, które okazały się możliwe do wprowadzenia pod względem technicznym, prawnym i środowiskowym, a do tego były uzasadnione ekonomicznie, zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej - zapewniła rzeczniczka.
Obwodnica rozpocznie się na DK9 w gminie Cmolas, przed mostem na rzece Przyrwa. Trasa przebiegnie nad linią kolejową nr 71 oraz rzeką Przyrwa, kierując się na południowy wschód pod drogą powiatową Kolbuszowa - Kopcie.
Następnie ominie miejscowość Zarębki od północy, przetnie drogę wojewódzką 875 Mielec-Leżajsk i skieruje się na południe.
Po przekroczeniu drogi powiatowej Kolbuszowa-Werynia-Dzikowiec, obwodnica pobiegnie obrzeżami miasta aż do przecięcia z drogą powiatową Kolbuszowa Górna-Kłapówka, a następnie skręci na zachód i po raz kolejny przebiegnie nad linią kolejową nr 71, kończąc się na granicy miejscowości Kupno i Widełka.
Obwodnica Kolbuszowej powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.