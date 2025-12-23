W pierwszym kwartale 2026 r. aplikacja "Gdzie się ukryć" zostanie podpięta do mObywatela - zapowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nadbrygadier Wojciech Kruczek - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodał, duża liczba pobrań i odsłon sprawiły wczoraj, że serwery nie wytrzymały. "Naprawiliśmy błąd. Przepływ danych jest już na odpowiednim poziomie" - zapewnił Kruczek.

"Naprawiliśmy błąd". Kruczek o aplikacji "Gdzie się ukryć" Piotr Mazur / RMF FM

Pytany o dotychczasowe pobrania aplikacji "Gdzie się ukryć" gość Piotra Salaka nie podał konkretnej liczby, ale zapewnił, że są one liczone "w milionach".



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Naprawiliśmy błąd". Kruczek o aplikacji "Gdzie się ukryć"

Jednym z kluczowych założeń nowej aplikacji jest możliwość działania offline. Mamy nawigację i kompas, który bez internetu jest w stanie doprowadzić do punktu schronienia - tłumaczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Zaznaczył, że dane o najbliższych miejscach są pobierane wcześniej i zapisywane w telefonie.

Gość Piotra Salaka zaznaczył, że miejsca wskazywane w aplikacji nie są pełnoprawnymi schronami długoterminowymi, lecz punktami tymczasowej ochrony.

To są miejsca, które mają zapewnić tymczasową ochronę przed nalotami z powietrza oraz anomaliami pogodowymi - powiedział.

Stoimy przed problemem długiego procesu. To będą wielomiesięczne, a pewnie wieloletnie inwestycje, zanim zbudujemy silny i solidny system, który zapewni ochronę bezpieczeństwa - przyznał nadbrygadier Kruczek, mówiąc o miejscach, w których będą mogli się chronić Polacy w sytuacjach kryzysowych. Jak dodał, przez lata nie prowadzono żadnych działań w tym zakresie.

W których częściach kraju mamy najwięcej miejsc schronienia zinwentaryzowanych przez strażaków?

W województwie mazowieckim około 80 proc. ludności jest w stanie schować się w zinwentaryzowanych obiektach. W mniejszych województwach to około 40 proc. - podkreślił nadbrygadier Kruczek. Jak zauważył, najlepiej wyglądają statystyki w dużych miastach.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Wojciech Kruczek, Komendant Główny PSP / Marcin Suchmiel / RMF FM