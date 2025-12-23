"Mniejszości blokującej umowę z państwami Mercosur ciągle nie ma. Próbujemy ją zbudować" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zapytany o postawę prezydenta Karola Nawrockiego w tych negocjacjach, odparł: "Jeśli prezydent jest taki skuteczny, to niech pojedzie i zbuduje mniejszość blokującą ws. umowy z Mercosur". Polityk PSL wyraził też przekonanie, że mimo słabych notowań jego partii, wierzy w to, że ludowcy wystartują w nadchodzących wyborach samodzielnie.

Wideo youtube

Piotr Salak rozpoczął rozmowę z ministrem Stefanem Krajewskim od pytania o nadchodzące protesty rolników. 30 grudnia drogi mają zostać zablokowane w 46 miejscach w Polsce.

Minister odparł, że "są to protesty przeciwko polityce Unii Europejskiej", a nie rządowi czy jemu samemu.

Czy pocieszy pan trochę rolników przed świętami, jeśli chodzi o Mercosur? Czy jest już mniejszość blokująca [wprowadzenie umowy - przyp. red.]? - zapytał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Mniejszości blokującej ciągle nie ma. Próbujemy ją zbudować. To są starania i polskiego rządu, i polskiego parlamentu. Pan prezydent obiecał to wsparcie, rozmawiał z panią premier Meloni. Dzisiaj czekamy, jaka będzie ostateczna decyzja Włochów, bo Włosi raz mówią, że podpiszą umowę, raz mówią, że nie podpiszą - odpowiedział Stefan Krajewski.

Mam wrażenie, że prezydent wrzuca trochę kamyczek do ogródka i każe się brać do roboty, jeśli chodzi o budowanie tej mniejszości blokującej - zauważył Salak. Jak jest taki skuteczny prezydent, to powinien tę mniejszość blokującą zbudować i przyjechać do kraju, powiedzieć: "Rząd nie dał rady, ja dałem radę", ale też nie potrafi tego zrobić - ripostował polityk PSL.

Wkrótce tutaj pojawi się pełne omówienie rozmowy.