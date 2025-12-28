Pięć z sześciu ofiar środowego wypadku pod Brzegiem w Opolskiem to prawdopodobnie obywatele Ukrainy. Informacje w tej sprawie przekazał RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. "Te informacje wymagają weryfikacji, ponieważ nie jest mnożliwa identyfikacja tych osób z uwagi na spalenie samochodu" – dodał.

Wypadek w Zielęcicach / Krzysztof Świderski / PAP

Do tragicznego wypadku doszło w wigilijny poranek w opolskich Zielęcicach - na odcinku Strzelin-Brzeg. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.

W jednym samochodzie, volkswagenie, jechało pięć osób, a w drugim, fordzie, jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów się zapalił. W wyniku wypadku zginęło 6 osób.

Jeszcze tego samego dnia policji udało się ustalić tożsamość kierowcy forda - był to 59-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego.

Do tej pory nieznana jest tożsamość osób podróżujących volkswagenem. Jak przekazał rzecznik opolskiej prokuratury, prawdopodobnie byli to obywatele Ukrainy.

Te informacje wymagają weryfikacji, ponieważ nie jest mnożliwa identyfikacja tych osób z uwagi na spalenie tego samochodu. Stąd będa potrzebne badania genetyczne, badania porównawcze - powiedział RMF FM Stanisław Bar.

Jutro ma zostać ustalony termin sekcji zwłok ofiar wypadku.



