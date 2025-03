Wcześniej poseł Radosław Fogiel stwierdził, że "nie trzeba stawać po stronie Muska i Rubio, by zauważyć, że wbrew polskiej racji stanu jest bezsensowne wszczynanie twitterowych awantur przez ministra spraw zagranicznych".

"Nie ma co! Świetny stan relacji polsko-amerykańskich!" - skomentował z kolei poseł Marcin Przydacz, który był wiceministrem spraw zagranicznych w rządach PiS. "Kłótnia z Amerykanami na X to jest to, czego potrzebujemy w dobie kluczowych decyzji w regionie" - dodał.

Paweł Jabłoński nazwał Sikorskiego "dyplomatołkiem".

Inna z posłanek PiS Katarzyna Sójka z PiS napisała: "Thank you, Elon Musk".

"Dzisiejsza wymiana uprzejmości między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu USA to jasny sygnał do Koalicji 13 grudnia: wiemy, kim jesteście, pamiętamy wasze słowa o prezydencie (USA, Donaldzie) Trumpie i widzimy, jak tłumicie opozycję! Nadciąga burza, która zmiecie iluzję waszej bezkarności" - dodała w kolejnym wpisie.

Europoseł Arkadiusz Mularczyk ocenił z kolei, że "atak na Elona Muska to szkodliwa głupota". "Sojusznicy patrzą z niedowierzaniem" - napisał. Dodał, że "wbrew polskiej racji stanu jest pajacowanie na X w sprawie Ukrainy i relacji polsko-amerykańskich".

Koalicja rządząca: Kilka słów prawdy

Radosława Sikorskiego wspierali na X m.in. posłowie KO i Lewicy.

"W odpowiedzi na spokojnych kilka słów prawdy, polski minister spraw zagranicznych otrzymuje od partnerów zagranicznych impertynencje. Opozycja mogłaby pokazać, że przedkłada godność i interes Państwa ponad partyjny. Niestety, znów robi odwrotnie. Przygnębiające. Ale i mobilizujące" - stwierdził Marcin Bosacki z KO.

"Przymilacie się do tego Trumpa jak Radziwiłł do Szwedów, a na koniec Trump kopnie Was w tyłek i poprze Mentzena, bo mu się akurat tak pomyśli" - napisała w kontekście wpisu Mularczyka Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński ocenił natomiast, że dyskusja na platformie X między Sikorskim i sekretarzem stanu USA "być może uświadomiła społeczeństwu amerykańskiemu na przykładzie Starlinków, że ws. Ukrainy nie za wszystko płacą Stany Zjednoczone i że 'za coś płacą' też Polska i Europa".