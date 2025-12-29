Sąd Okręgowy w Sosnowcu utrzymał w mocy wyrok wobec Kamila Stanka, byłego właściciela pumy Nubii. Mężczyzna został prawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad zwierzęciem oraz odmowę wydania go do ogrodu zoologicznego.

Puma Nubia w chorzowskim ogrodzie zoologicznym / Andrzej Grygiel / PAP

Były właściciel pumy Nubii, Kamil Stanek, został prawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad zwierzęciem i niewydanie go do zoo.

Mężczyzna trzymał pumę w niewłaściwych warunkach, prezentował ją bez zezwolenia i utrudniał jej odbiór przez pracowników ogrodu zoologicznego.

Sąd orzekł także nawiązkę na rzecz Fundacji Viva, a wyrok jest ostateczny.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Kamil Stanek (zgodził się na podawanie nazwiska), weteran z Afganistanu, przed laty kupił pumę w Czechach i trzymał ją w różnych miejscach, także w domu. Nubia korzystała z woliery i wybiegu, a czasem była prezentowana na pokazach. W lutym 2020 roku sąd nakazał przekazanie zwierzęcia do poznańskiego zoo. Gdy w lipcu tego samego roku pracownicy ogrodu zoologicznego przyjechali po Nubię, Stanek uciekł z nią do lasu.

Po nieudanych poszukiwaniach podjęto mediacje, które zakończyły się przekazaniem pumy do zoo w Chorzowie oraz zgłoszeniem się Stanka na policję.

Prokuratura zarzuciła mu trzymanie pumy w niewłaściwych warunkach, prezentowanie jej bez zezwolenia w celach zarobkowych, niewydanie zwierzęcia mimo sądowego nakazu oraz narażenie na niebezpieczeństwo pracowników zoo. W marcu tego roku sąd w Zawierciu uznał go za winnego wszystkich zarzutów i wymierzył łączną karę roku więzienia w zawieszeniu. Dodatkowo Stanek musi zapłacić nawiązkę na rzecz Fundacji Viva, która była oskarżycielem posiłkowym w sprawie.

Wyrok jest prawomocny. Sąd Okręgowy w Sosnowcu dokonał jedynie drobnej korekty orzeczenia sądu pierwszej instancji.