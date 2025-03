Co najmniej 4 proc. PKB przeznaczanych na obronność - właśnie tego dotyczy projekt poprawki do konstytucji, którą zaproponował Andrzej Duda. Prezydent poinformował w piątek, że złożył już projekt u marszałka Sejmu. "Potrzebujemy absolutnej jedności w Polsce w sprawach bezpieczeństwa, na szczęście cały czas jest to podtrzymywane" - powiedział po spotkaniu z Szymonem Hołownią.

Prezydent Andrzej Duda w piątek spotkał się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Słucha też w Sejmie informacji premiera Donalda Tuska o sytuacji międzynarodowej. Mam takie wewnętrzne poczucie, że działamy tutaj razem. Pan premier porusza się w przestrzeniach europejskich, ja poruszam się w przestrzeniach euroatlantyckich. Dwukrotnie w ostatnim czasie byłem w USA, wczoraj byłem w Brukseli. Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie i w konsultacji z naszymi sojusznikami. Dbamy o polskie sprawy - podkreślił po spotkaniu z marszałkiem Sejmu prezydent. Ocenił, że "to niezwykle ważne przesłanie, z którym idzie od samego początku, od kiedy Rosja w sposób pełnoskalowy napadła na Ukrainę". Mianowicie, że potrzebujemy absolutnej jedności w Polsce w sprawach bezpieczeństwa, na szczęście cały czas jest to podtrzymywane - mówił. Wyrażam satysfakcję z tego powodu. Pokazała to także ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, że spokojnie na te tematy rozmawiamy, że te rozmowy są zawsze konstruktywne i wszyscy do tego podchodzą w sposób poważny - dodał prezydent. Andrzej Duda poinformował także, że chce wpisania do konstytucji obowiązku przeznaczania co najmniej 4 proc. PKB na obronność. Prezydent złożył już do marszałka Sejmu Szymona Hołowni projekt poprawki w tej sprawie.