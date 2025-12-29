W 2026 roku kierowcy w Polsce będą mogli korzystać z ponad 290 kilometrów nowych dróg – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wśród nich znajdzie się m.in. długo wyczekiwany odcinek S6 ze Słupska do Bożegopola Wielkiego.

GDDKiA zapowiada ponad 290 km nowych tras w 2026 roku / Shutterstock

W 2026 roku do użytku trafi aż 290,4 km nowych dróg, w tym 57,4 km autostrad i 178 km dróg ekspresowych.

Kluczowa inwestycja to 62 km drogi ekspresowej S6, która połączy Gdańsk ze Szczecinem, znacznie usprawniając komunikację na Pomorzu.

Planuje się także oddanie 79 km drogi ekspresowej S19 i 19,8 km obwodnicy Pułtuska, a na przyszły rok zapowiedziano przetargi na kolejne 260 km nowych tras.

Od 2026 do 2030 roku budżet na inwestycje drogowe wyniesie aż 20 mld zł rocznie, co pozwoli rozbudować sieć dróg szybkiego ruchu do ponad 5 465 km.

Nowe drogi na horyzoncie - plany GDDKiA

Jak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej p.o. generalnego dyrektora GDDKiA Paweł Woźniak, w 2026 roku do użytku oddanych zostanie dokładnie 290,4 km nowych dróg. W skład tego wyniku wchodzą 57,4 km autostrad, 178 km dróg ekspresowych oraz 55 km obwodnic.

Wśród najważniejszych inwestycji przyszłego roku znalazły się cztery odcinki drogi ekspresowej S6, łączące Słupsk z Bożepolem Wielkim. Łączna długość tych fragmentów wyniesie 62 km. Jak podkreślił Woźniak, "dzięki temu Pomorze będzie miało wzdłuż wybrzeża połączenie między Gdańskiem a Szczecinem". To długo wyczekiwana inwestycja, która pozwoli nie tylko skrócić czas podróży, ale także odciążyć lokalne drogi i poprawić bezpieczeństwo nad Bałtykiem.

S19 i obwodnice - kolejne priorytety

Na liście planowanych do oddania inwestycji znalazło się również sześć odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 79 km oraz obwodnica Pułtuska w ciągu DK61, która będzie liczyć 19,8 km. To jednak nie koniec planów GDDKiA na przyszły rok.

Dyrekcja planuje w przyszłym roku ogłosić przetargi na 260 km nowych dróg - będą to m.in. S19 Białystok Zachód - Deniski (trzy odcinki), S11 Kórnik - Jarocin oraz S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski - wyliczał Woźniak. Dodał również, że od 2026 roku aż do 2030 roku GDDKiA zamierza przeznaczać na inwestycje drogowe 20 miliardów złotych rocznie.

Polska sieć dróg szybkiego ruchu coraz dłuższa

Pod koniec 2025 roku sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce osiągnie długość 5 465,7 km. W tym znajdzie się 1 894,5 km autostrad i 3 571,2 km dróg ekspresowych.

Nie bez znaczenia są także tegoroczne osiągnięcia. W 2025 roku do ruchu oddano 390,4 km nowych dróg oraz zawarto 23 umowy na 175,7 km - sześć umów stanowiły drogi ekspresowe (47,5 km), a 17 - obwodnice oraz nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej (128,2 km). Droga ta połączy trasę S6 z elektrownią Lubiatowo-Kopalino - przypominał Woźniak.

Warto podkreślić, że mijający rok był wyjątkowy pod względem inwestycji drogowych. To był szczególny rok w inwestycjach drogowych. Oddaliśmy do użytku w tym roku blisko 400 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast. To jest bardzo dobry wynik. Szczególnym elementem tego wyniku jest miesiąc grudzień, w którym zostaje i zostało oddanych do użytku ok. 200 km dróg. To jest element strategii inwestycyjnej rządu, Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby cały czas inwestować w polskie drogi, rozszerzać sieć dróg krajowych - podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Nowe drogi to nie tylko wygoda dla kierowców i krótszy czas podróży. To także impuls dla rozwoju gospodarczego regionów, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków. Każdy nowy kilometr to szansa na lepszą przyszłość dla mieszkańców i przedsiębiorców.