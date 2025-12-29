W 2026 roku kierowcy w Polsce będą mogli korzystać z ponad 290 kilometrów nowych dróg – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wśród nich znajdzie się m.in. długo wyczekiwany odcinek S6 ze Słupska do Bożegopola Wielkiego.
- W 2026 roku do użytku trafi aż 290,4 km nowych dróg, w tym 57,4 km autostrad i 178 km dróg ekspresowych.
- Kluczowa inwestycja to 62 km drogi ekspresowej S6, która połączy Gdańsk ze Szczecinem, znacznie usprawniając komunikację na Pomorzu.
- Planuje się także oddanie 79 km drogi ekspresowej S19 i 19,8 km obwodnicy Pułtuska, a na przyszły rok zapowiedziano przetargi na kolejne 260 km nowych tras.
- Od 2026 do 2030 roku budżet na inwestycje drogowe wyniesie aż 20 mld zł rocznie, co pozwoli rozbudować sieć dróg szybkiego ruchu do ponad 5 465 km.
Jak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej p.o. generalnego dyrektora GDDKiA Paweł Woźniak, w 2026 roku do użytku oddanych zostanie dokładnie 290,4 km nowych dróg. W skład tego wyniku wchodzą 57,4 km autostrad, 178 km dróg ekspresowych oraz 55 km obwodnic.
Wśród najważniejszych inwestycji przyszłego roku znalazły się cztery odcinki drogi ekspresowej S6, łączące Słupsk z Bożepolem Wielkim. Łączna długość tych fragmentów wyniesie 62 km. Jak podkreślił Woźniak, "dzięki temu Pomorze będzie miało wzdłuż wybrzeża połączenie między Gdańskiem a Szczecinem". To długo wyczekiwana inwestycja, która pozwoli nie tylko skrócić czas podróży, ale także odciążyć lokalne drogi i poprawić bezpieczeństwo nad Bałtykiem.
Na liście planowanych do oddania inwestycji znalazło się również sześć odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 79 km oraz obwodnica Pułtuska w ciągu DK61, która będzie liczyć 19,8 km. To jednak nie koniec planów GDDKiA na przyszły rok.
Dyrekcja planuje w przyszłym roku ogłosić przetargi na 260 km nowych dróg - będą to m.in. S19 Białystok Zachód - Deniski (trzy odcinki), S11 Kórnik - Jarocin oraz S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski - wyliczał Woźniak. Dodał również, że od 2026 roku aż do 2030 roku GDDKiA zamierza przeznaczać na inwestycje drogowe 20 miliardów złotych rocznie.
Pod koniec 2025 roku sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce osiągnie długość 5 465,7 km. W tym znajdzie się 1 894,5 km autostrad i 3 571,2 km dróg ekspresowych.
Nie bez znaczenia są także tegoroczne osiągnięcia. W 2025 roku do ruchu oddano 390,4 km nowych dróg oraz zawarto 23 umowy na 175,7 km - sześć umów stanowiły drogi ekspresowe (47,5 km), a 17 - obwodnice oraz nowa droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej (128,2 km). Droga ta połączy trasę S6 z elektrownią Lubiatowo-Kopalino - przypominał Woźniak.
Warto podkreślić, że mijający rok był wyjątkowy pod względem inwestycji drogowych. To był szczególny rok w inwestycjach drogowych. Oddaliśmy do użytku w tym roku blisko 400 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast. To jest bardzo dobry wynik. Szczególnym elementem tego wyniku jest miesiąc grudzień, w którym zostaje i zostało oddanych do użytku ok. 200 km dróg. To jest element strategii inwestycyjnej rządu, Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby cały czas inwestować w polskie drogi, rozszerzać sieć dróg krajowych - podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
Nowe drogi to nie tylko wygoda dla kierowców i krótszy czas podróży. To także impuls dla rozwoju gospodarczego regionów, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków. Każdy nowy kilometr to szansa na lepszą przyszłość dla mieszkańców i przedsiębiorców.