"To, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie kierunek prywatyzacji. Mamy sprywatyzowaną stomatologię, mamy sprywatyzowaną podstawową opiekę zdrowotną" - powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, lekarz. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były marszałek Senatu ocenił, że w przypadku Dawida Kacprzyka, lekarza-milionera, "to jest przede wszystkim kradzież pieniędzy z systemu".