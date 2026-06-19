"To, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie kierunek prywatyzacji. Mamy sprywatyzowaną stomatologię, mamy sprywatyzowaną podstawową opiekę zdrowotną" - powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, lekarz. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były marszałek Senatu ocenił, że w przypadku Dawida Kacprzyka, lekarza-milionera, "to jest przede wszystkim kradzież pieniędzy z systemu".

  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.

Zobacz również:

Radio RMF24
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24

 Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.
Opracowanie: