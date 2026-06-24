Widzew ogłosił duże zmiany w pionie sportowym łódzkiego klubu. Łukasz Masłowski i Artur Płatek będą odpowiadać za transfery, zastępując Dariusza Adamczuka i Piotra Burlikowskiego. Do sztabu dołączył też Piotr Kosiorowski.

Artur Płatek / Andrzej Grygiel / PAP

Łukasz Masłowski od 10 sierpnia zostanie szefem całego departamentu sportowego.

Artur Płatek obejmie funkcję dyrektora sportowego, Piotr Kosiorowski będzie odpowiedzialny za skauting.

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Budujemy ten dział w oparciu o doświadczenie, odpowiedzialność i jasno określone kompetencje. Do Widzewa dołączają osoby, które przez lata udowodniły swoją wartość w klubach Ekstraklasy i na rynku piłkarskim - wyjaśnił prezes Robert Dobrzycki.

Od 10 sierpnia szefem całego departamentu będzie Łukasz Masłowski. Z kolei stanowisko dyrektora sportowego obejmie Artur Płatek, a za skauting odpowiedzialny będzie Piotr Kosiorowski.

Masłowski do klubu, w którym w przeszłości występował jako piłkarz, przeszedł po zakończeniu czteroletniej pracy na stanowisku dyrektora sportowego Jagiellonii. W tym czasie drużyna z Białegostoku dołączyła do krajowej czołówki, zdobywając m.in. tytuł mistrza kraju oraz rywalizując na arenie międzynarodowej.

Chcemy budować drużynę, która będzie rozwijać się w sposób przemyślany i konsekwentny, realizując cele sportowe zarówno w najbliższym sezonie, jak i w kolejnych latach - zapowiedział.

Płatek przeszedł do Widzewa z Rakowa Częstochowa, w którym był doradcą zarządu ds. sportowych. Z kolei Piotr Kosiorowski przez ostatnie lata pełnił funkcję dyrektora sportowego Polonii Warszawa.