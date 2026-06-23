"Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego. Zełenski poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj (w Gdańsku) zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Cichocki, były ambasador RP na Ukrainie.

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W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu . Wciąż nie zapadła decyzja w sprawie wizyty ukraińskiego przywódcy w Polsce. Zełenski jest oczekiwany na Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku. Ostateczna decyzja o przyjeździe Zełenskiego miała zapaść po poniedziałkowej naradzie ukraińskich władz.

Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła, zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bartosz Cichocki, były ambasador RP na Ukrainie. Dlaczego Zełenski nie chce przyjechać do Gdańska?

Poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i (...) nie zamierza ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj (w Gdańsku) zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę - dodał Cichocki.



Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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