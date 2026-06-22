"Jeśli w Gdańsku (na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy) nie będzie prezydenta Zełenskiego - a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie - to ranga tej imprezy będzie zdecydowanie niższa. Z tego całego zamieszania Polska wysyła sygnał do Europy i Stanów Zjednoczonych, że mamy głęboki wewnętrzny konflikt między Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Premiera. (...) Karol Nawrocki pospieszył się zarówno z zapowiedzią o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu, jak i samym odebraniem. Bo gdyby to zrobił za dwa tygodnie, nie byłoby problemu. Być może udałoby się przekonać Zełenskiego do wykonania ruchów naprawczych" - mówił w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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Wkrótce pełne omówienie rozmowy.
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