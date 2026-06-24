"Jeśli ktoś się nie sprawdził, nie dowozi i nie realizuje celów, należy podziękować takiej osobie. Muszę taki bilans przeprowadzić. (...) Pamiętajmy, że są to stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, często dobrze płatne" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, odnosząc się do możliwych zmian kadrowych w państwowych firmach, które mu podlegają. "Dążę do tego, żeby mieć pełnię możliwości działania w obszarze, za który jestem odpowiedzialny. To jest naturalna kolej rzeczy" - precyzował.

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szykuje się fala zwolnień w spółkach kolejowych. "Jeśli ktoś nie dowozi, należy podziękować"

Piotr Malepszak, pytany w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 , czy ma już listę osób do zwolnienia, zaznaczył, że na razie zachowa ją dla siebie. Podkreślał jednak, że "decyzje trzeba podjąć w tym obszarze w ciągu miesiąca". Nie ukrywał też, że na tym tle dochodzi do sporu między nim a ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.

Mam swoje osoby, które robią dobrą robotę, które się sprawdziły, i mam też osoby, co do których mam sporo zastrzeżeń - mówił Piotr Malepszak. To są osoby, które w mojej ocenie nie pracują tak, jak powinny pracować, czyli nie dowożą, nie realizują celów, do których zostały wyznaczone. To często osoby, które mało pracują i szukają jakiejś ochrony politycznej. I ja nie zgadzam się z takim funkcjonowaniem. (...) Trzeba wykonać robotę, bo za to płacą mi podatnicy.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK tłumaczył również, że ma sporo zastrzeżeń do władz spółki PKP PLK.

(Chodzi o) Nierealizowanie celów, jeśli chodzi np. o realizację zadań dotyczących PKP Cargo. To jest spółka w trudnej sytuacji finansowej. Po ośmiu latach przejęliśmy ją w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Działania, które zostały tam podjęte, w mojej ocenie są niewystarczające - mówił Malepszak.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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