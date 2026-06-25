"Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie powinna być dla polityków sygnałem, że trzeba wreszcie ten patologiczny system ukrócić. Bo mamy rady nadzorcze, które w ogóle nie służą do nadzorowania czegokolwiek, tylko do pobierania dodatków do pensji przez polityków partii rządzącej. (…) Ich jedynym celem jest pobieranie rocznej całkiem niezłej pensji 90 tys. zł. I nie nadzorują zupełnie niczego" - alarmował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jan Mencwel, radny m. st. Warszawy, członek klubu Lewica - Miasto Jest Nasze - Wspólne Jutro.

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W czwartek stołeczni radni zdecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w Szpitalu Południowym i oczekuje politycznej odpowiedzialności osób nadzorujących miejską służbę zdrowia.

Jan Mencwel w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 mówił, że w Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do olbrzymich nieprawidłowości i dotąd nikt z zarządu miasta nie poniósł żadnych konsekwencji. Wskazał m.in. odpowiedzialną za nadzór nad służbą zdrowia Renatę Kaznowską.

Pytany, czy to za mało, że rada nadzorcza Szpitala Południowego została odwołana, podkreślił, że rady nadzorcze w praktyce w ogóle nie działają i są fikcją.

Rady nadzorcze, które są opanowane przez polityków - a w Warszawie to jest powszechna praktyka - nie działają, są fikcją. Widać to w tym przypadku (Szpitala Południowego), gdzie rada nadzorcza była kompletną fikcją - mówił Jan Mencwel.

Przewodniczącym rady nadzorczej tego szpitala był Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, polityk Koalicji Obywatelskiej. Kiedy ta cała sprawa wybuchła, on nic o tym nie wiedział. Mam pytanie, jakie czynności nadzorcze podjął przez ten cały czas, kiedy zasiadał w tej radzie nadzorczej? - pytał radny Warszawy.

Mamy taką sytuację, że dzisiaj te rady nadzorcze - nie tylko szpitali, ale wszystkich spółek miejskich - są opanowane przez polityków Platformy. (...) Jeżeli w Szpitalu Bródnowskim w radzie nadzorczej są politycy tej partii, którzy nadzorują innych polityków tej partii zasiadających w zarządzie tego szpitala, to czy pacjenci tego szpitala mogą być spokojni? - zastanawiał się Mencwel.

Wskazał także na ogromne zarobki członów zarządów miejskich spółek, w tym Szpitala Południowego w Warszawie.

Ta sprawa powinna być dla polityków sygnałem, że trzeba wreszcie ten patologiczny system ukrócić. Bo mamy rady nadzorcze, które w ogóle nie służą do nadzorowania czegokolwiek, tylko do pobierania dodatków do pensji przez polityków partii rządzącej. (...) Ich jedynym celem jest pobieranie rocznej niezłej całkiem pensji 90 tys. zł. I nie nadzorują zupełnie niczego - mówił.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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