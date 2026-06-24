Nie doszło do zwołanego na dziś posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na posiedzeniu poza jedenastoma urzędującymi stawiła się czwórka sędziów powołanych przez Sejm, ale nieuznawanych przez prezesa. Nieoficjalnie przebieg obrad poznał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Bogdan Święczkowski / Anita Walczewska/East News / East News

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Posiedzenia Zgromadzenia są niejawne, dziennikarz RMF FM ustalił jednak, że prowadzący je prezes Bogdan Święczkowski trzykrotnie wzywał do opuszczenia sali osoby, jak mówił, "znajdujące się tu nielegalnie".

Na wezwanie nie zareagowała ani wypraszana w ten sposób czwórka sędziów zaprzysiężonych w Sejmie, ale nie w obecności prezydenta, ani żaden z pozostałych sędziów.

Po sprawdzeniu listy obecności, na której nie złożyło podpisów dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowania przed prezydentem, prezes Święczkowski stwierdził, że zgromadzeniu brak kworum i opuścił salę.

Razem z nim opuściło ją tylko dwóch innych sędziów, pozostali najwyraźniej uznali status sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta.

Przebieg wydarzeń wskazuje więc, że Bogdan Święczkowski traci w Trybunale władzę nawet nad starymi sędziami - ocenia Tomasz Skory.

Za kilka dni zaś skład Trybunału zasili kolejny sędzia wybrany głosami obecnej koalicji.