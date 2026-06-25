Z Mierzei Kinburnskiej, jedynego okupowanego przez Rosję fragmentu obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy, trwa ewakuacja rosyjskich wojsk. Ukraińskie siły informują o sukcesie militarnym, a w sieci pojawiło się nagranie z powiewającą na mierzei flagą Ukrainy.
- Rosyjskie wojska ewakuują się z Mierzei Kinburnskiej.
- Mierzeja Kinburnska była strategicznym przyczółkiem Rosjan od marca 2022 roku.
- Ukraińskie dowództwo zapowiada dalsze działania ofensywne na południu kraju.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Z południa Ukrainy napływają doniesienia o wycofywaniu się rosyjskich żołnierzy z Mierzei Kinburnskiej. To jedyny fragment obwodu mikołajowskiego, który pozostawał pod okupacją rosyjską. Informacje te przekazało regionalne dowództwo ukraińskich wojsk obrony terytorialnej Południe.
Na opublikowanym materiale wideo, przekazanym razem z informacją, widać powiewającą żółto-niebieską flagę Ukrainy na tle zniszczonego budynku, co ma symbolizować powrót tych terenów pod kontrolę Kijowa. Według ukraińskich wojskowych intensywny ostrzał zmusił rosyjskich okupantów do opuszczenia pozycji i rozpoczęcia ewakuacji ocalałego personelu.