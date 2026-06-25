W centrum Krakowa dwaj mężczyźni biegali z niebezpiecznymi przedmiotami i grozili ochronie obiektu. Obaj zostali już zatrzymani.
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Młodszy z zatrzymanych mężczyzn to 23-latek. Policji udało się złapać go w centrum Krakowa. Zachowywał się irracjonalnie, więc wezwano do niego karetkę.
Później zatrzymany został także drugi mężczyzna - 29-latek. Policjanci prowadzą czynności z udziałem obu napastników. Na razie nie ujawniają ich narodowości.
Wiadomo, że mężczyźni po opuszczeniu galerii uszkodzili jedną z wiat przystankowych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.