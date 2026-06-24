W ostatnim losowaniu Eurojackpot szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy z Polski. Wygrał on ponad 1,3 mln złotych.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

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23 czerwca w Eurojackpot padły liczby: 24, 27, 43, 48, 50 oraz 4 i 12. Odnotowano polską wygraną III stopnia.

Jak informuje Totalizator Sportowy, szczęśliwiec odwiedził punkt Lotto przy ul. Warszawskiej 32 w Suwałkach. Zagrał na chybił trafił i w ten sposób wygrał 1 328 001,70 zł.

To najwyższa wygrana w Eurojackpot odnotowana w Suwałkach. Rekord tego miasta należy do gracza, który 7 lutego 2015 roku trafił "szóstkę" w Lotto, wygrywając 30 216 854,10 zł.

Najwyższe wygrane we wtorkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano w Norwegii, Niemczech i Finlandii. Trzy osoby wzbogaciły się tam o 591 738,50 euro.

Rekordy Eurojackpot w Polsce

Najwyższą wygraną w historii Eurojackpot w Polsce odnotowano 12 sierpnia 2022 r w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. To 213 584 986 zł.

Niewiele mniej wygrał 13 sierpnia 2021 r. gracz z powiatu bieruńsko-lędzińskiego w województwie śląskim - 206 550 000 zł.

Podium zamyka osoba z powiatu piotrkowskiego (woj. łódzkie), która 10 maja 2019 r. wygrała 193 396 500 zł.