Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury ws. prawomocnego wyroku uniewinniającego Roberta J. w głośnej sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. w latach 90. XX wieku. Robert J. został ostatecznie uniewinniony.

Sędziowie na sali rozpraw Sądu Najwyższego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

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Kasacja obejmowała łącznie 23 zarzuty, w tym pięć dotyczących bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia. Prokuratura podkreśla, że doszło do "licznych, rażących naruszeń prawa procesowego".

Zabójstwo Katarzyny Z.

Sprawa brutalnego morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z. z Krakowa od lat budzi ogromne emocje. Szczątki młodej kobiety odnaleziono w Wiśle pod koniec lat 90., a sposób, w jaki dokonano zbrodni, wstrząsnął opinią publiczną.

Po latach śledztwa, w 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Roberta J. na karę dożywotniego pozbawienia wolności, uznając go za winnego zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok Katarzyny Z. Jednak sprawa nie zakończyła się na tym etapie. Sąd Apelacyjny w Krakowie uniewinnił oskarżonego, wskazując na brak wystarczających dowodów pozwalających na jednoznaczne przypisanie mu winy.

Jak podkreślał sędzia Marek Długosz, wyrok uniewinniający nie oznacza, że sąd jest całkowicie przekonany o niewinności oskarżonego. Wyrok uniewinniający w tej sprawie zapadł, bo musiał taki zapaść wedle reguł prawa procesowego, ponieważ sąd nie jest również absolutnie przekonany, że oskarżonemu została wina udowodniona, że możemy w sposób absolutnie pewny przyjąć, że oskarżony dokonał zabójstwa pokrzywdzonej - tłumaczył sędzia.

Robert J. walczy o odszkodowanie.

Sprawa Katarzyny Z. pozostaje więc nierozwiązana.

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