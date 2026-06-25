Świętowanie sukcesu meksykańskiej reprezentacji w piłce nożnej zakończyło się dramatem w jednym z najpopularniejszych kurortów turystycznych kraju. Po emocjonującym meczu, podczas którego Meksyk pokonał Czechy i zapewnił sobie komplet punktów w fazie grupowej Mistrzostw Świata, doszło do niebezpiecznego incydentu w Cabo San Lucas. Samochód wjechał tam w tłum świętujących kibiców, raniąc kilka osób. Okoliczności zdarzenia badają lokalne służby.

Meksykanie świętują zwycięstwo swojej drużyny / CLAUDIA ROSEL/AFP/East News / East News

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Jak poinformował urząd miasta Los Cabos, samochód wjechał w grupę osób zgromadzonych na ulicy, wspólnie świętujących zwycięstwo swojej drużyny narodowej.

Według wstępnych ustaleń pojazd został otoczony przez tłum, a następnie - z nieustalonych jeszcze przyczyn - kierowca przejechał przez zgromadzonych, raniąc kilka osób. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe i policja.

W mediach społecznościowych szybko pojawiło się nagranie, na którym widać, jak samochód taranuje tłum.