W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa MSZ, o relacje polsko-ukraińskie po serii dyplomatycznych napięć. Jak w takiej sytuacji rząd zamierza zabiegać o interesy polskiego biznesu za naszą wschodnią granicą?

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Poruszymy wątek zakończenia wojny w Ukrainie. Zarówno Moskwa, jak i Kijów, przekonują, że są w stanie realizować własne cele i stawiają warunki ewentualnych negocjacji. Czy po ostatnich deklaracjach płynących ze szczytu G7 rzeczywiście zmienia się podejście Stanów Zjednoczonych do wojny i do samej Ukrainy? Jakie są dziś realne szanse na rozpoczęcie rozmów pokojowych?

Porozmawiamy także o procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Węgry ponownie hamują tempo negocjacji, a Bruksela ogranicza zakres otwieranych obszarów negocjacyjnych. Czy Ukraina ma szansę utrzymać harmonogram integracji europejskiej i jaką rolę odgrywa w tym Polska?

Nie zabraknie pytań o sytuację na Bliskim Wschodzie. Po wznowieniu normalnego ruchu przez cieśninę Ormuz światowe rynki odetchnęły z ulgą. Czy zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw ropy rzeczywiście zostało zażegnane i jak wydarzenia w regionie mogą wpływać na Europę?

Porozmawiamy także o kontrowersjach wokół rozmów Komisji Europejskiej z przedstawicielami talibów w sprawie odsyłania migrantów do Afganistanu. Dlaczego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich, w tym Polski? Czy Unia Europejska nie ryzykuje legitymizowania władz w Kabulu?

Na rozmowę Magdaleny Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

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