Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot rozbił się przy lądowaniu. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
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Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu katastrofy pracują 4 strażackie zastępy, które gaszą szczątki samolotu pianą.
Strażacy informują, że dwie osoby, które były na pokładzie awionetki, nie przeżyły wypadku.
Maszyna rozbiła się w trakcie lądowania, bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy.
Ranna została jedna osoba, która była na ziemi. Trafiła już do szpitala.
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