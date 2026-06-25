Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot rozbił się przy lądowaniu. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ RMF FM

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Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu katastrofy pracują 4 strażackie zastępy, które gaszą szczątki samolotu pianą.

Strażacy informują, że dwie osoby, które były na pokładzie awionetki, nie przeżyły wypadku.

Maszyna rozbiła się w trakcie lądowania, bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy.

Ranna została jedna osoba, która była na ziemi. Trafiła już do szpitala.