"Zgadzam się, że muszą nastąpić zmiany w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców. Przygotowujemy się do tego, mam przygotowaną ustawę, w szczegółach ją zaprezentuje pan minister Stanisław Bukowiec, który jest odpowiedzialny za ten obszar Ministerstwa Infrastruktury w najbliższym tygodniu" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Zmiany będą głębokie" – dodał.

Największą zmianą zapowiadaną przez ministra będzie brak egzaminu na placu manewrowym - ten element ma zniknąć.

W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym, większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości. My przychylamy się do ich zdania. Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat, jesteśmy gotowi, mamy projekt ustawy - powiedział Klimczak.

Jak zapowiedział, wniosek zostanie wysłany już w przyszłym tygodniu.

Zmiany obejmą także egzamin teoretyczny. Pytania nie odzwierciedlają rzeczywistości drogowej, są sztuczne - powiedział minister. Dodał także, że zmiany nie ominą również komisji egzaminacyjnej, ani samego szkolenia.

Egzamin na prawo jazdy, czy to kategoria B, czy jakakolwiek inna, musi odpowiadać rzeczywistości, która funkcjonuje na drodze. To nie mogą być jakieś sztuczne pytania teoretyczne, które bardziej dotyczą silnika albo pracy administracji, niż bezpiecznego poruszania się na drodze i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na tym nam najbardziej zależy - wyjaśnił Klimczak.

Ankieta Czy rezygnacja z placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy to dobry pomysł? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy rezygnacja z placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy to dobry pomysł? Tak 63% Nie 30% Nie wiem 7%

głosów: 642

