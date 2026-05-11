15 maja mija drugi w tym roku termin płatności podatku od nieruchomości. To ważna data dla właścicieli domów, mieszkań, działek czy garaży. Sprawdź, kto musi uregulować należność, jakie są zasady rozliczania oraz kto może liczyć na zwolnienia.

15 maja mija termin drugiej raty za podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości muszą opłacić właściciele domów, mieszkań, działek czy garaży, ale także posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów publicznych oraz osoby posiadające mienie publiczne na podstawie umowy lub bez niej. Obowiązek podatkowy obejmuje grunty (z wyłączeniem rolnych i leśnych), budynki oraz wyodrębnione lokale, takie jak mieszkania z własną księgą wieczystą.

Kto może liczyć na zwolnienie?

Nie wszyscy muszą płacić podatek od nieruchomości. Zwolnienia obejmują m.in. budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej, rybackiej lub rolniczej, grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków (przy spełnieniu warunków konserwatorskich), nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, a także działki przyzagrodowe należące do rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Zwolnione są również grunty i obiekty w rodzinnych ogrodach działkowych, np. altany do 35 metrów kwadratowych. Warto sprawdzić szczegółowe zasady w swojej gminie, ponieważ lokalne władze mogą wprowadzać dodatkowe ulgi.

Aby rozliczyć podatek, należy złożyć w urzędzie gminy druk IN-1 "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" wraz z odpowiednimi załącznikami. Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą lub przez internet, np. za pośrednictwem platformy ePUAP. Na złożenie dokumentów jest 14 dni od zakupu nieruchomości, rozpoczęcia korzystania z niej jak właściciel, uzyskania prawa użytkowania wieczystego lub zmiany wysokości podatku.

Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości oraz stawek ustalonych przez gminę. Co roku gmina przesyła decyzję o wysokości podatku, więc nie trzeba go samodzielnie wyliczać. Jeśli podatek roczny wynosi mniej niż 11,80 zł, nie trzeba go płacić. Podatek można uiścić w kasie gminy, przelewem na konto lub u inkasenta wyznaczonego przez gminę.

Terminy płatności

Podatek od nieruchomości płaci się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli podatek za cały rok nie przekracza 100 zł, należy zapłacić całość w terminie pierwszej raty.

Gmina wydaje jedną decyzję podatkową dla wszystkich współwłaścicieli. "Podatek można zapłacić wspólnie lub podzielić się kwotą - ważne, by całość została uregulowana" - przypominają urzędnicy.



