IMGW ostrzega mieszkańców 13 województw. Wydano alerty I stopnia przed burzami. Możliwe są porywy wiatru do 75 km/h oraz lokalnie drobny grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad" - informuje IMGW.

Alerty zaczną obowiązywać o godz. 14 w poniedziałek i potrwają do godz. 1 w nocy we wtorek, 12 maja.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.