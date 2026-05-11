Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zabrał głos

Po fali krytyki, która przetoczyła się przez sieć, oświadczenie wydał dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis podkreślił m.in., że impreza została zorganizowana przez firmę zewnętrzną, "zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony zabytków".

"Muzeum nie było organizatorem koncertu i nie odpowiadało za jego produkcję artystyczną, sprzedaż biletów ani działania promocyjne. Bezpieczeństwo uczestników oraz ochrona terenu były zapewnione przez odpowiednie służby i podmioty zabezpieczające wydarzenie" - wyliczał Jaskanis. Zapowiedział też, że pieniądze uzyskane dzięki wynajmowi terenu muzeum zostaną przeznaczone na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych.

Dyrektor podkreślił, że na potrzeby koncertu udostępniono część dziedzińca i przedpola pałacowego, a pałac oraz ogrody pozostawały dostępne dla zwiedzających. "Muzeum określiło szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę zabytków, nawierzchni oraz zieleni. Każdy etap realizacji wydarzenia podlegał uzgodnieniom i bieżącemu nadzorowi’ - wyjaśnił.

Z oświadczenia dowiadujemy się także, że oględziny po wydarzeniu "nie wykazały szkód w substancji zabytkowej pałacu ani jego historycznego otoczenia". Organizator został zobowiązany do przeprowadzenia prac, które obejmują m.in. odtworzenie fragmentów trawników oraz usunięcie drobnych uszkodzeń nawierzchni, które powstały podczas montażu i demontażu infrastruktury technicznej.

Jaskanis odniósł się też do zarzutów dotyczących hałasu związanego z koncertem. Zastosowano rozwiązania mające ograniczyć oddziaływanie akustyczne na pałac oraz otoczenie. "Pomiary poziomu dźwięku były prowadzone w różnych punktach na terenie Muzeum i w jego sąsiedztwie. Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie pozostaje do dyspozycji właściwych instytucji i służb" - poinformował. Przyznał, że koncert zakończył się o godz. 3:30. "Wszystkie osoby, które mogły odczuć niedogodności związane z wydarzeniem, przepraszamy" - napisał.

Z oświadczenia Jaskanisa dowiadujemy się również, że muzeum analizuje przebieg imprezy, łącznie z kwestiami organizacyjnymi i komunikacyjnymi. "Wnioski z tej analizy zostaną uwzględnione przy podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnych przyszłych wydarzeń realizowanych na terenie instytucji" - przekazał. Zapewnił też, że rozumie tych, którzy mają mieszane uczucia w związku z organizacją koncertu muzyki elektronicznej w przestrzeni historycznej rezydencji królewskiej.

Co na to konserwator zabytków?

Demontaż sceny przed Pałacem w Wilanowie w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Oświadczenie w sprawie imprezy wydał również Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz. Zdradził, że pierwsza koncepcja wydarzenia uzyskała negatywne zalecenia konserwatorskie.

"W następstwie organizator złożył zmodyfikowaną dokumentację, m.in. ograniczając ilość infrastruktury towarzyszącej oraz uzupełniając zapisy dotyczące zabezpieczenia obiektów zabytkowych" - wyjaśnił. "Organizacja podobnych imprez budzi wątpliwości ze strony konserwatorskiej, niemniej jednak Urząd Ochrony Zabytków nie może wypowiadać się na temat charakteru działalności artystycznej niepodlegających mu instytucji kultury. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie było podstaw do wydania odmowy na jednorazowe wydarzenie" - podkreślił Dawidowicz.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał, że kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odbyła się przed imprezą, a drugą zaplanowano na dziś. "Na chwilę obecną nie stwierdzono wypływu imprezy na obiekty zabytkowe, a przestrzenie zieleni zostaną zrekultywowane w trybie natychmiastowym" - relacjonował, potwierdzając informacje z oświadczenia dyrektora muzeum.

"Stwierdzono natomiast, iż część działań była niezgodna z zatwierdzonym programem, m.in. użycie ciężkiego sprzętu do montażu konstrukcji, pirotechniki, ustawienie dźwigu" - czytamy w oświadczeniu.



