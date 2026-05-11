Członek zarządu województwa śląskiego Rafał Adamczyk opublikował oświadczenie w sprawie objęcia mandatu po zmarłym Łukaszu Litewce. Radny ogłosił, że nie planuje wybierać się do Sejmu.

Łukasz Litewka zmarł tragicznie 23 kwietnia 2026 roku w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Po śmierci posła stało się jasne, że ktoś będzie musiał objąć mandat po parlamentarzyście Nowej Lewicy.

Zgodnie z przepisami mandat powinna objąć kolejna osoba z tej samej listy wyborczej, która uzyskała najwyższy wynik spośród kandydatów nieposiadających mandatu. W tym przypadku oznaczałoby to Rafała Adamczyka - posła Sejmu IX kadencji, który zdobył 5 tys. 900 głosów.

Rafał Adamczyk ogłosił decyzję

Członek zarządu województwa śląskiego dziś opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że w wyborach do samorządu otrzymał kilkanaście tysięcy głosów i to jest dla niego zobowiązaniem do dalszej pracy w województwie. Zaznaczył, że będzie kontynuował pracę w samorządzie, a nie w Sejmie.

"Moim priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy" - zaznaczył Rafał Adamczyk.

Kto jest kolejny na liście?

Kolejną osobą, która dzięki swojemu wynikowi wyborczemu może pojawić się w Sejmie za Łukasza Litewkę, jest Bożena Borowiec (4 tys. 937 głosów). Socjolożka z Nowej Lewicy jest obecnie zastępczynią prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swojej decyzji w sprawie objęcia mandatu jeszcze nie podjęła.

Gdyby Borowiec nie chciała rozpocząć pracy w Sejmie, mandat będzie mogła objąć Wiktoria Grelewicz, którą poparło 1 tys. 507 wyborców. Pełni funkcję doradczyni marszałka Sejmu oraz wicerzeczniczki Lewicy, a także angażuje się w działalność Inicjatywy Wschód.

