Członek zarządu województwa śląskiego Rafał Adamczyk opublikował oświadczenie w sprawie objęcia mandatu po zmarłym Łukaszu Litewce. Radny ogłosił, że nie planuje wybierać się do Sejmu.
Łukasz Litewka zmarł tragicznie 23 kwietnia 2026 roku w wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Po śmierci posła stało się jasne, że ktoś będzie musiał objąć mandat po parlamentarzyście Nowej Lewicy.
Zgodnie z przepisami mandat powinna objąć kolejna osoba z tej samej listy wyborczej, która uzyskała najwyższy wynik spośród kandydatów nieposiadających mandatu. W tym przypadku oznaczałoby to Rafała Adamczyka - posła Sejmu IX kadencji, który zdobył 5 tys. 900 głosów.
Członek zarządu województwa śląskiego dziś opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że w wyborach do samorządu otrzymał kilkanaście tysięcy głosów i to jest dla niego zobowiązaniem do dalszej pracy w województwie. Zaznaczył, że będzie kontynuował pracę w samorządzie, a nie w Sejmie.
"Moim priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie inicjatyw rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy" - zaznaczył Rafał Adamczyk.
Kolejną osobą, która dzięki swojemu wynikowi wyborczemu może pojawić się w Sejmie za Łukasza Litewkę, jest Bożena Borowiec (4 tys. 937 głosów). Socjolożka z Nowej Lewicy jest obecnie zastępczynią prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swojej decyzji w sprawie objęcia mandatu jeszcze nie podjęła.
Gdyby Borowiec nie chciała rozpocząć pracy w Sejmie, mandat będzie mogła objąć Wiktoria Grelewicz, którą poparło 1 tys. 507 wyborców. Pełni funkcję doradczyni marszałka Sejmu oraz wicerzeczniczki Lewicy, a także angażuje się w działalność Inicjatywy Wschód.
Łukasz Litewka dostał się do parlamentu z listy Nowej Lewicy w okręgu nr 32. Mimo ostatniego miejsca na liście, zdobył aż 40 tys. 579 głosów, co było wynikiem wyjątkowo wysokim - oddano na niego niemal połowę wszystkich głosów w okręgu. Drugie miejsce zajął obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, uzyskując 22 tys. 322 głosy.