"Nie ma takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni, miesięcy dojdzie do eskalacji. To jest znak zapytania, dlaczego premier straszy Polaków" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, komentując słowa premiera Tuska, że wojna może nam grozić już w najbliższym czasie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP przyznał, że Kancelaria Prezydenta RP skierowała prośbę o udostępnienie raportów w tej sprawie.

Wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym (bezpieczeństwa - przyp. RMF FM) zakresie. Albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków - ocenił Przydacz.

Zaznaczył, że na razie Kancelaria Prezydenta RP nie otrzymała żadnych raportów w tej sprawie. Są tylko jakieś śmieszne odpowiedzi ze strony rządowej - zaznaczył.

Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy amerykańskich - mówił Przydacz, odwołując się do wypowiedzi Donalda Tuska. Jak państwo pamiętacie, pojawiały się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy też groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii. Chyba nie powinniśmy, jako państwo podbierać (...) Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania współpracy na poziomie europejskim - mówił na pokładzie samolotu powrotnego z Armenii premier.

O czym rozmawiał prezydent z Donaldem Trumpem?

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP przyznał, że Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Nie ma zagrożeń zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce - zadeklarował Przydacz.

A czy możliwie jest zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce? Ten temat był. Nie ma dzisiaj twardych decyzji, o których mógłbym dzisiaj powiedzieć. Natomiast jest pewnego rodzaju otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji. Dobrze by było, żeby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale także i rząd - mówił Przydacz. Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że Paweł Zalewski w Rozmowie o 7:00 w RMF24 podkreślił, że dialog w tej sprawie jest prowadzony z Pentagonem.

Z drugiej strony Amerykanie słyszą, co mówi pan premier Tusk (...). Nie chodzi o podbieranie. Chodzi o to, żebyśmy dbali o swój własny interes. Jeżeli ci żołnierze i tak mają z Niemiec wyjechać i wrócić do Kentucky czy Ohio, to przecież lepiej by było, gdyby przyjechali do Polski - odpowiedział Przydacz.

Zdaniem gościa RMF FM mamy potrzebną infrastrukturę, by przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. W moim przekonaniu najlepiej, gdyby trafili na północny wschód. Warmińsko-mazurskie, szczególnie tam - mówił. Jednocześnie dodał, że w Poznaniu jest Wysunięte dowództwo V Korpusu USA.

Co z ustawą o kryptowalutach?

W tym tygodniu wróci projekt ustawy ws. kryptoaktywów - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk . Od dwukrotnie zawetowanej ustawy projekt różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i "narażają państwo polskie". Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, czy prezydent skorzysta z "ostatniej szansy" jaką premier daje obozowi Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie.

Mam wrażenie, że dochodzi tutaj do celowej, gigantycznej operacji dezinformacyjno-prowej w sprawie Zondacrypto, bo o tym jest dyskusja. Temat został absolutnie zawalony przez rząd i podległe mu służby - stwierdził Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP zwrócił uwagę, że dotychczasowe ustawy dotyczyły polskich firm, więc nie dotyczyły Zondacrypto, a przepisy przejściowe i tak miały obowiązywać do czerwca 2026.

Dopytywany, czy ustawa zostanie podpisana, odpowiadał, że najpierw musi przejść cały proces parlamentarny. Ta koalicja coraz bardziej trzeszczy i to widać - ocenił. Oni sami wiedzą, że są nieudacznikami, sami wiedzą, że nic nie potrafią zrobić, więc być może się okaże, że nawet tej ustawy w sensie faktycznym nie przeprowadzą - dodał.

Zobaczymy, jakie będą przepisy, wtedy prezydent podejmie decyzję - mówił o tym, czy ustawa może liczyć na poparcie Karola Nawrockiego.

