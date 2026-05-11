Czterech obywateli Szwecji zostało aresztowanych po brutalnym rozboju na obywatelu Norwegii w centrum Gdańska. Napastnicy grozili nożem, zmusili ofiarę do wypłat z bankomatu i dokonali transakcji kartą płatniczą. Sąd zdecydował o ich trzymiesięcznym areszcie.

Norwegowie poznali Szwedów w klubie ze striptizem w Gdańsku (zdj. ilustracyjne)

Skandynawski rozbój w centrum Gdańska

Do dramatycznych wydarzeń doszło w centrum Gdańska, gdzie czterech obywateli Szwecji napadło na turystę z Norwegii.

Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony przyjechał do Gdańska 4 maja wraz z kolegą. Dwa dni później wieczorem mężczyźni bawili się w lokalach gastronomicznych i klubie ze striptizem, gdzie poznali pięciu Szwedów.

Po opuszczeniu klubu Norwegowie byli śledzeni przez grupę, która następnie zaatakowała jednego z nich.



Przemoc i groźby nożem

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował, że według ustaleń śledczych czterech mężczyzn miało wspólnie stosować przemoc wobec pokrzywdzonego, m.in. popychać go, szarpać i przytrzymywać. Jeden z napastników miał użyć noża, przykładając go do klatki piersiowej pokrzywdzonego. Sprawcy mieli zmusić go do wydania karty płatniczej, kodu PIN i telefonu.



Następnie został on przymuszony do wypłat z bankomatu na łączną kwotę około 4,8 tys. koron norweskich (ok. 1,9 tys. zł). Sprawcy użyli także karty do kolejnych transakcji i wypłat na sumę 2,8 tys. koron norweskich.



Zatrzymanie na lotnisku i zarzuty

Podejrzani zostali zatrzymani 8 maja na lotnisku w Gdańsku, gdy czekali na lot do Göteborga. Zatrzymani to: Mohamad H. (17 lat), Aran Acib A. (23 lata), Jabril H. (18 lat) i Senal Saned O. (19 lat).

Dzień później usłyszeli w prokuraturze zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak przekazał prok. Duszyński, „jeden z podejrzanych przyznał się do dokonania kradzieży telefonu i karty płatniczej, a pozostali zaprzeczyli, aby stosowali jakąkolwiek przemoc wobec pokrzywdzonego”.



Decyzją sądu wszyscy zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

