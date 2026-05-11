MON i PKP Cargo podpisały w poniedziałek porozumienie dotyczące kolejowego transportu wojskowego, w tym m.in. dbania o ważne dla obronności linie kolejne czy zapasy taboru. "To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu, ale też m.in. dla ćwiczeń" - powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P) oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak / Albert Zawada / PAP

Porozumienie zostało podpisane w obecności ministra obrony oraz szefa resortu infrastruktury Dariusza Klimczaka.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że możliwość szybkiego przemieszczania wojsk, to jedna z kluczowych kwestii dla zdolności obronnych Polski i Europy, a PKP Cargo to "nasze narodowe dobro".

PKP Cargo to spółka, którą objęliśmy w bardzo trudnej sytuacji (...) Od dwóch lat wyprowadzamy tę spółkę na prostą - powiedział szef MON, dziękując szefom PKP Cargo za to, że "w tym wszystkim widzą też konieczność strategicznego porozumienia z MON".

Szef MON podkreślił, że porozumienie jest związane m.in. z zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu kolejowego potrzebnego do transportu wojska, w tym ciężkiego sprzętu. To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu zbrojnego, ale będziemy też to wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju ćwiczeń - wskazał. Zaznaczył, że porozumienie oznacza też ochronę dróg lokalnych i wojewódzkich, żeby "nie były rozjeżdżane przez ciężki sprzęt".

Polska jest jednym z największych obszarów, które są brane pod uwagę do przeprowadzenia kluczowych ćwiczeń dla NATO, bardzo często gościmy więc wojska sojusznicze. To także transport sprzętu dla walczącej Ukrainy - wszystko wymaga współpracy między nami a resortem infrastruktury, między nami a PKP - podkreślił Kosiniak-Kamysz.