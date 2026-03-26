Parlament Europejski poparł porozumienie dotyczące nowych stawek celnych w handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Decyzja ta otwiera drogę do dalszych negocjacji w Radzie UE, które zadecydują o ostatecznym kształcie przepisów. Jakie zmiany czekają europejskich eksporterów i amerykańskich producentów?

Ursula von der Leyen i Donald Trump / Shutterstock

W czwartek Parlament Europejski wyraził poparcie dla porozumienia w sprawie ceł, które zostało zawarte w lipcu 2025 roku w szkockim Turnberry przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Kluczowym elementem tej umowy jest wprowadzenie 15-procentowych ceł na europejskie towary przemysłowe eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Wśród produktów objętych nowymi stawkami znajdują się m.in. samochody.

Eksperci podkreślają, że nowe taryfy celne mogą przełożyć się na wzrost cen europejskich produktów na rynku amerykańskim, co z kolei może osłabić konkurencyjność unijnych firm. Szczególnie dotkliwie mogą to odczuć kraje, które są największymi eksporterami samochodów i innych wyrobów przemysłowych do USA.

Obniżki ceł na wybrane produkty rolne z USA

W ramach porozumienia Unia Europejska zobowiązała się do obniżenia ceł na niektóre produkty rolne importowane ze Stanów Zjednoczonych. Warto jednak zaznaczyć, że lista objętych obniżką towarów nie obejmuje tzw. produktów wrażliwych, takich jak wołowina, drób czy cukier. Oznacza to, że europejscy rolnicy nie muszą obawiać się nagłego wzrostu konkurencji ze strony amerykańskich producentów w tych kluczowych sektorach.

Zerowe stawki celne zostaną natomiast wprowadzone na orzechy, soję, wybrane gatunki ryb i owoców morza oraz karmę dla zwierząt domowych.

Poparcie Parlamentu Europejskiego to dopiero początek drogi do wdrożenia nowych przepisów. Teraz porozumienie trafi pod obrady państw członkowskich w ramach Rady UE, gdzie odbędą się szczegółowe konsultacje dotyczące ostatecznego kształtu regulacji. Dopiero po uzyskaniu zgody wszystkich krajów członkowskich nowe stawki celne będą mogły wejść w życie.