Działacze WHU domagają się szczegółowych wyjaśnień od władz ligi i organizacji sędziowskiej PGMO (Professional Game Match Officials) po kontrowersyjnej decyzji sędziów, w tym upublicznienia zapisu rozmowy między arbitrem VAR a głównym.

Trafienie Wilsona zostało anulowane, ponieważ sędziowie dopatrzyli się faulu Portugalczyka Pablo z West Hamu na bramkarzu Arsenalu Davidzie Rai.

Czy był faul? Zdania są podzielone

Kontrowersyjna sytuacja wywołała w Anglii debatę o roli i sposobie działania VAR. Podobna sytuacja w meczu Evertonu z Manchesterem City (3:3) tydzień wcześniej została rozstrzygnięta inaczej.

Gdybym był kibicem West Hamu, a właściwie kibicem Manchesteru City (ta drużyna bezpośrednio rywalizuje z Arsenalem o mistrzostwo - przyp. red.), prawdopodobnie byłbym trochę zły, ponieważ podczas tego rzutu rożnego doszło do wielu fauli - ocenił były angielski piłkarz Gary Lineker w podcaście "The Rest is Football".

Współprowadzący Alan Shearer dodał, że zdania ws. faulu na golkiperze Arsenalu z pewnością będą podzielone.

Myślę, że niektórzy pomyślą, że to był faul, a inni, że nie było. Ale większość na pewno będzie się zastanawiać, gdzie podziała się konsekwencja. Bo widzimy coś takiego praktycznie co tydzień, że te same sytuacje są inaczej oceniane - zaznaczył Shearer.

Szanse Arsenalu na mistrzostwo wzrosły

Arsenal wygrał mecz 1:0 i powiększył przewagę na szczycie tabeli Premier League do pięciu punktów nad Manchesterem City, który ma jedno spotkanie zaległe. Pogorszyła się jednocześnie sytuacja West Hamu, który wciąż jest w strefie spadkowej.

Do rozegrania zostały jeszcze dwie kolejki.