Klub West Ham United domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem (0:1). Decyzja ta może mieć kluczowe znaczenie w ostatecznym układzie tabeli: zwiększyła znacznie szanse Arsenalu na mistrzostwo Anglii i mocno utrudniła obronę West Ham przed spadkiem z elity.
- Gol Calluma Wilsona dla West Hamu został anulowany przez VAR, co wywołało spore kontrowersje w angielskich mediach.
- Sędziowie uznali, że Portugalczyk Pablo z West Hamu faulował bramkarza Arsenalu, co było podstawą do anulowania gola.
- Decyzja VAR wzbudziła debatę o niespójności i roli systemu VAR, zwłaszcza w porównaniu do innych meczów, gdzie podobne sytuacje oceniano inaczej.
- Arsenal wygrał 1:0 i powiększył przewagę nad Manchesterem City w walce o mistrzostwo, a West Ham pozostaje w strefie spadkowej.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.
Nieuznana bramka dla "Młotów" z Londynu (to popularne określenie drużyny West Ham) to główny temat angielskich mediów od niedzielnego wieczoru.
Losy spotkania broniących się przed spadkiem "Młotów" z walczącymi o tytuł "Kanonierami" (Arsenalem Londyn) ważyły się do ostatnich sekund. Gospodarze, czyli WHU, mieli szansę na remis i w konsekwencji jeden punkt, gdyby uznany został wyrównujący gol Calluma Wilsona. Ten jednak został anulowany po decyzji VAR.