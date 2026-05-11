Dusko Zorić, bośniacki Serb, został skazany na 15 lat więzienia za udział w masakrze muzułmańskich cywilów w wiosce Zecovi w 1992 roku. Sąd w Sarajewie uznał, że mężczyzna brał udział w zaplanowanym ataku, podczas którego zginęło co najmniej 69 osób.

Jak poinformował w poniedziałek dziennik "Oslobodjenje", sąd uznał, że Dusko Zorić był świadomy zorganizowanego i zaplanowanego ataku na wieś Zecovi, wymierzonego w muzułmańską ludność cywilną.

Mężczyzna uczestniczył w zabójstwie pięciu cywilów. Do zbrodni doszło, gdy miał zaledwie 21 lat - według ustaleń sądu, zastrzelił pięciu mężczyzn na lokalnej drodze.

Proces przeciwko Zoriciowi rozpoczął się w 2015 roku. Wyrok, który zapadł w poniedziałek, jest pierwszym orzeczeniem w tej sprawie i może zostać zaskarżony.

Tragiczne wydarzenia w Zecovi

W lipcu 1992 roku siły bośniackich Serbów dokonały masakry w wiosce Zecovi, zabijając co najmniej 69 muzułmanów, z których niemal połowę stanowiły kobiety i dzieci.

W okolicach Prijedoru, gdzie leży Zecovi, podczas wojny w Bośni i Hercegowinie utworzono kilka obozów, w których przetrzymywano, torturowano i mordowano nieserbskich mieszkańców regionu.

Dusan Zorić został oczyszczony z zarzutów dotyczących udziału w egzekucji około 30 kobiet i dzieci, które ukrywały się w okolicznych domach.

Wojna, która pochłonęła tysiące ofiar

Wojna w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995 była jednym z najkrwawszych konfliktów w Europie po II wojnie światowej. Szacuje się, że zginęło w niej około 100 tysięcy osób.