Ta wiadomość z pewnością ucieszyła wielu przyszłych kierowców. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że jego resort pracuje nad zmianami w egzaminie na prawo jazdy. Ma zniknąć plac manewrowy. Na skrzynkę fakty@rmf.fm otrzymujemy Wasze komentarze. I choć wiele osób jest zachwyconych, to część jednak krytykuje ten pomysł.
W Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak ujawnił, że w przyszłym tygodniu jego resort przedstawi projekt ustawy dotyczący zmian w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców. Zmiany będą głębokie - podkreślał Klimczak. Największą ma być rezygnacja z egzaminu na placu manewrowym.