W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Grzegorza Płaczka o spór między Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem dotyczący gen. Wiesława Kukuły.

Grzegorz Płaczek

Czy poseł Mentzen powinien nazwać szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego "nienormalnym"? Dlaczego Krzysztof Bosak publicznie skrytykował współlidera partii? Jak bardzo Konfederacja jest podzielona?

Prezydent Karol Nawrocki przesłał do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Kolejny projekt opublikował też rząd. Co poprze Konfederacja? Czy będzie przekonywać do swojej wersji ustawy?

Odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI to słuszna koncepcja? Jak poseł Konfederacji ocenia decyzję o mianowaniu na szefa BBN Bartosza Grodeckiego?

