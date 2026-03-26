Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch awansowali do piątkowego konkursu Pucharu Świata w skokach w Planicy. Odpadli Dawid Kubacki i Klemens Joniak. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Anze Lanisek po lądowaniu na 211 m.

Kamil Stoch w Planicy kończy karierę / Grzegorz Momot / PAP

Słoweniec Domen Prevc już wcześniej zapewnił sobie Kryształową Kulę, ale w Planicy walczy jeszcze o małą Kryształową Kulę.

Piątkowy konkurs skoków narciarskich rozpocznie się o godzinie 15.

Czwartkowe kwalifikacje odbywały się w trudnych warunkach, sędziowie często zmieniali belkę startową, dużą rolę w końcowej punktacji odgrywała także rekompensata za wiatr. Awans do piątkowego konkursu wywalczyło 40 z 59 startujących skoczków.

Najlepiej z Polaków wypadł Żyła, który skoczył 194 m i był 36. Dwa miejsca niżej uplasowal się Zniszczoł - 198 m, a 40. był Stoch - 190 m.

Awansu nie wywalczyli 41. Kubacki, który poszybował na 199 m, i 48. Joniak, który doleciał do 181,5 m.

Kwalifikacje pierwotnie miały się rozpocząć o godz. 10, jednak zostały opóźnione ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. W Planicy była gęsta mgła, padał też śnieg. Ostatecznie zawodnicy pojawili się na skoczni 40 minut później, a rywalizacja była kilkukrotnie przerywana ze względu na zbyt silny wiatr.

Kryształową Kulę zapewnił sobie już 6 marca w Lahti Słoweniec Domen Prevc. Stawką zawodów w Planicy będzie mała Kryształowa Kula w lotach. Trofeum broni Prevc, ale po trzech konkursach na mamutach zajmuje w klasyfikacji drugie miejsce. Wyprzedza go o 15 punktów imponujący formą pod koniec sezonu trzykrotny mistrz świata juniorów Austriak Stephan Embacher.

Program zawodów w Planicy

piątek

9.00 - oficjalny trening kobiet

14.00 - seria próbna mężczyzn

15.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

sobota

8.00 - seria próbna mężczyzn

9.30 - konkurs drużynowy mężczyzn

14.15 - seria próbna kobiet

15.00 - konkurs indywidualny kobiet

niedziela

9.00 - seria próbna mężczyzn

10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn