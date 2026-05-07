Słowa Mentzena oburzyły Bielana, ale co z paktem senackim?

Europoseł PiS skomentował słowa lidera Konfederacji Sławomira Mentzena , który w ostrych słowach krytykował generała Kukułę. Nie podobała mi się (ta wypowiedź - przyp. RMF FM). Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa dla pierwszego żołnierza RP, czterogwiazdkowego generała - mówił polityk i dodawał: Wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju publiczne wypowiedzi ze strony polityków, podważają jego autorytet. Na pewno nam nie służą w dość trudnym momencie naszej historii.

Czy tarcia w Konfederacji to dobry sygnał dla PiS? Adam Bielan stwierdził, że największa partia na prawicy na to nie liczy. Musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami - zaznaczył.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, czy możliwy jest pakt senacki między PiS a innymi prawicowymi. Znamy ordynację - mówił Bielan podkreślił, że ze względu na nią PiS ma zbyt małe poparcie, by mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważną inicjatywę będzie miał pan prezydent - mówił.

Dopytywany, czy w pakcie może się znaleźć partia Grzegorza Brauna, odpowiadał: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Zaznaczył też, że Sławomir Mentzen "atakuje" liderów PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Dodał jednak: Nie liczę na żaden rozłam (w Konfederacji - przyp. RMF FM).

Czarnek do wymiany?

W rozmowie pojawił się też temat popularności wśród wyborców kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Europoseł stwierdził, że jest za wcześnie, by ocenić czy zaistniał "efekt Czarnka". Nie chciał jednak komentować, czy możliwa byłaby wymiana kandydata na premiera w razie złych sondaży.

Prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami. Doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz (...). Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, też były słabsze sondaże. Mówiono o tzw. mijance (...). Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać - zaznaczył.

