"Nie ma na ten temat rozmowy" - mówił Adam Szłapka, rzecznik rządu, zapytany o kwestię przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Polsce. Z sondażu przeprowadzonego w lutym br. przez Opinia24 na zlecenie RMF FM wynika, że 52 proc. badanych opowiada się za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej. "Wszyscy rozumiemy doskonale, że społeczeństwo musi być też odporne i przygotowane na różne zagrożenia kryzysowe. W związku z tym są szkolenia" - wyjaśnił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

