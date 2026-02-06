"Ambasador Rose podważa wieloletnie zaufanie Polaków do Stanów Zjednoczonych, traktując nas jak jakąś kolonię. Tak się nie zachowuje partner" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Tom Rose w czwartek ogłosił zerwanie wszelkich kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Ambasador USA w Polsce zarzucił Czarzastemu "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa".

Wideo youtube

Biejat o "czczych pogróżkach" ambasadora USA

Ambasador Rose powinien bardziej ważyć słowa jako dyplomata, przedstawiciel ważnego sojusznika Polski - sugerowała w Porannej rozmowie w RMF FM Magdalena Biejat. Reprezentantka Lewicy zgodziła się ze stanowiskiem Włodzimierza Czarzastego i oceniła, że Donald Trump nie zasługuje na pokojowego Nobla.

Bardzo bym chciała, żeby Trump zasłużył na taką nagrodę. Na razie zajmuje się grożeniem swoim sojusznikom. Nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć się po stronie ukraińskiej - zauważyła.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego zwróciła uwagę na fakt, że ambasador USA odniósł się do słów marszałka Sejmu dopiero w czwartek, a konferencja Czarzastego ws. Nobla dla Trumpa odbyła się w poniedziałek. Reakcja była bardzo ostra, więc byłaby zrozumiała być może, gdyby to się w emocjach działo dnia następnego - zauważyła Biejat. Co jej zdaniem powinien teraz zrobić Rose?

Dobrze by było, żeby cofnął się o krok i przede wszystkim na przyszłość darował sobie czcze pogróżki - zasugerowała wicemarszałek Senatu.

Odnosząc się do stanowiska marszałka Sejmu, które wzburzyło amerykańskiego ambasadora, Biejat przekonywała, że Czarzasty "wypowiedział się w sposób naprawdę stonowany". Wielu polityków wypowiada się znacznie ostrzej na ten temat - dodała, nie wskazując konkretnych przykładów.

Uważam też, że na tym polega również zaznaczanie naszej suwerenności, niepodległości. Nie jesteśmy kolonią Stanów Zjednoczonych. Absolutnie nie jesteśmy krajem, który powinien zawsze naginać karku, dlatego że prezydent Trump sobie czegoś życzy - tłumaczyła parlamentarzystka Lewicy.

"Próba wykorzystywania RBN do rozgrywek politycznych"

W rozmowie pojawił się też wątek zaplanowanego na przyszły tydzień posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród zagadnień, które mają zostać omówione, są m.in. kontakty marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z osobami pochodzenia rosyjskiego.

To, że ktoś jest Rosjaninem, nie tworzy z niego automatycznie agenta Putina - zauważyła Magdalena Biejat. To, co mnie niepokoi, to próba wykorzystywania Rady Bezpieczeństwa Narodowego do rozgrywek politycznych - dodała.

Wicemarszałek Senatu sugerowała, że prezydent Nawrocki mógł wezwać do siebie szefa służb, zażądać wyjaśnień od ministra spraw wewnętrznych albo wezwać na rozmowę samego Włodzimierza Czarzastego.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie powinna być miejscem do politycznej przepychanki, zwłaszcza w trudnej sytuacji międzynarodowej - podkreślała. Pałac Prezydencki wybrał wojenną ścieżkę z rządem, nie tylko z panem marszałkiem - podsumowała Biejat.

