Senat przyjął w środę nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowymi przepisami, sędziowska część KRS będzie wybierana przez wszystkich sędziów w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Dotychczas członków tej części Rady wybierał Sejm.
- Nowe przepisy mają na celu odbudowę zaufania do wymiaru sprawiedliwości, choć spotkały się z krytyką ze strony PiS i zastrzeżeniami Kancelarii Prezydenta.
- Ustawa została uchwalona w szybkim tempie i teraz trafi do prezydenta, który zdecyduje o jej dalszych losach.
Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 52 senatorów, przeciw było 28. Wcześniej odrzucono wniosek PiS o odrzucenie noweli. Teraz trafi ona do prezydenta Karola Nawrockiego.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że podpisanie ustawy może przyczynić się do zażegnania kryzysu wokół KRS i odbudowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Wyraził też nadzieję, że prezydent podejmie "propaństwową decyzję".