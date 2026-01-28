Zmiany ustawy o KRS i Kodeksu wyborczego zostały uchwalone przez Sejm w miniony piątek.

Wybierać będą wszyscy sędziowie

Nowe przepisy przewidują, że 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich sędziów, a nie przez Sejm. Kandydować będą mogli sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w sądzie, w którym orzekają. Oznaczałoby to, że mogłyby to być także niektóre osoby awansowane do sądu wyższej instancji ponad pięć lat temu już z udziałem KRS w jej obecnym kształcie.

W KRS mają być reprezentowani sędziowie wszystkich szczebli i rodzajów sądów. Czynne prawo wyborcze będą mieli wszyscy sędziowie.

Są głosy protestu

Zmiany, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, były krytykowane przez polityków PiS, którzy zarzucali im brak demokratyczności. System funkcjonujący przed swoimi rządami określili jako "kastowy". Zastrzeżenia, jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm, zgłaszał także szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wskazał, że nowela nie uwzględnia "zwierzchniej roli narodu" i "nie ma na to zgody" prezydenta.

Nowelizacja była procedowana w szybkim tempie - pierwsze czytanie odbyło się 21 stycznia, Sejm uchwalił ją 23 stycznia, a Senat przyjął 28 stycznia.

To drugie podejście obecnej koalicji do reformy KRS. Poprzednia nowelizacja została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją.